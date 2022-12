Flavio Briatore, morta la donna che gli è stata accanto per anni: malore improvviso | La triste notizia

Flavio Briatore è noto agli italiani per essere un imprenditore di spicco. Di recente è al centro dell’attenzione per via di un tatuaggio che ha fatto per il figlio Nathan Falco. Non sono mancate le critiche, ma per fortuna i fan lo hanno difeso senza esitazione. Adesso, invece, sta vivendo un momento triste perché è stato costretto a dire addio a una persona importante. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nei giorni scorsi Flavio Briatore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si trova nello studio di un tatuatore, il quale è stato ripreso nel momento in cui stava completando il tatuaggio. Nei commenti alcuni utenti social hanno detto che il disegno ricorda un piccione e non un falco. Non si è sbilanciato il diretto interessato sulle critiche, anche perché sa che la popolarità ha anche questo lato negativo.

Sicuramente è un grande gesto d’amore per il figlio, nato nel matrimonio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due genitori, nonostante si siano lasciati, sono rimasti in buoni rapporti per Nathan. Lo stesso discorso riguarda anche la figlia Leni, avuta dalla modella Heidi Klum. Sui social pubblica spesso delle foto i loro compagnia. Tuttavia delle ultime ore l’uomo ha dedicato un pensiero una persona che è andata via. Si tratta di una donna che ha ottenuto la popolarità grazie a lui.

Addio all’hospitality manager

La donna in questione è Roberta Tana. Ha lasciato amici e parenti all’età di 47 anni a causa di un malore improvviso. Nata a Vasto, è entrata nel mondo dello spettacolo come ballerina classica della Rai e Mediaset per poi arrivare in finale a un concorso di bellezza non è 1993. L’incontro con Flavio Briatore è avvenuto quando lui le chiese espressamente di essere l’hospitality manager al Twiga e al Billionaire. In seguito ha svolto questo compito anche al Pineta di Milano Marittima.

“Ricordaci a essere migliori”

Il sindaco di Vasto Francesco Menna le ha dedicato un commovente messaggio sui social: “Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori”.

Anche un amico ha espresso un suo pensiero: “Metteva Vasto sempre al primo posto, portando qui anche tanti dei suoi amici e dei personaggi con cui aveva modo di collaborare”. Tantissime persone sono intervenute ricordandola come una persona solare e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Nelle prossime ore si avvieranno delle indagini per capire la reale causa della sua morte.