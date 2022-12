Alberto Matano dopo il successo in tv e le nozze con Riccardo il bellissimo annuncio: “Ora posso dirvelo”

Alberto Matano è uno dei conduttori della Rai più amati dal pubblico italiano. Tutti sono concordi nel dire che è dotato sia di una vasta cultura che di un inestimabile fascino. Nel corso della sua vita ha accumulato tanti successi sia nella carriera che nella vita privata. Andiamo a elencare le tappe più importanti.

Attualmente Alberto Matano è il conduttore del programma televisivo La vita in diretta. Nel 2020 con Lorella Cuccarini ha fatto compagnia agli italiani nei difficili nei mesi di lockdown. Ora si occupa da solo della conduzione del programma di intrattenimento che gli permette di portare a casa buoni risultati in termini di ascolto.

La sua carriera ha avuto inizio quando ha iniziato a collaborare con l’agenzia televisiva Rete news a Montecitorio. In televisione ha esordito nel 1998 nella redazione di Bloomberg TV. Nel 2012 ha condotto Unomattina Estate e successivamente è diventato conduttore di Speciale Tg1 in diretta. Allo stesso tempo ha dedicato anima e corpo al docufiction Sono innocente, all’interno del quale ha raccontato le storie di persone arrestate ingiustamente. Per quanto riguarda la vita privata è sempre stato riservato, ma nei mesi scorsi ha comunicato di essere convolato a nozze.

Alberto Matano sull’altare con la dolce metà

Alberto Matano da anni è fidanzato con Riccardo Mannino, un avvocato cassazionista. Si sono sposati mesi fa e tutti gli invitati sono rimasti a bocca aperta per la location e lo stile degli sposi. A officiare la cerimonia c’era Mara Venier che non ha esitato a scattare delle foto. La luna di miele ha avuto come meta Pantelleria. Secondo i fondi attendibili i due stanno da ben 15 anni e si sono conosciuti in un ristorante. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

“Un’armonia fuori dal comune”

Nell’ultima puntata de La vita in diretta, il 27 giugno 2020, la Cuccarini in una lettera aveva riferito di essere stata vittima di maschilismo da parte di un membro del programma. Per questo motivo ha deciso di lasciare il suo ruolo. Ad oggi non è chiaro se avesse fatto riferimento al collega. Fatto sta che Matano è stato difeso in onore della sua indiscussa professionalità dagli altri membri del cast.

“Lavoro con una squadra incredibile. Si è creata un’armonia fuori dal comune. Mi rende felice perché per me è un po’ come restituire la fiducia che fu data a me quando avevo la loro età”, ecco cosa aveva detto durante una delle sue innumerevoli interviste.