‘Addio’ Maria Chiara Giannetta: purtroppo la notizia è arrivata tra capo e collo

Maria Chiara Giannetta è oggi una delle giovani attrici italiane più apprezzate dal grande pubblico. Bella, simpatia, dolce e solare, oltre che assai riservata, ci ha conquistato tutti quanti lo scorso anno quando per una serata ha co- condotto insieme al mitico Ama il Festival di Sanremo. Irresistibile poi è stata la gag messa in atto sul palco con il collega Maurizio Lastrico con il quale- secondo molti- c’era del tenero.

Poi per lei ancora tanti successi e ora si attende di rivederla nel corso della seconda stagione di Blanca. Ma per una fiction nella quale la rivedremo ancora nuovamente grande protagonista, ce ne un’altra, ancora più famosa e storica di Mamma Rai, nella quale- a quanto pare- non la vedremo più…

E- indubbiamente- il suo momento e dopo il successo, davvero elevato, ottenuto anche sul palco del Teatro Ariston, le ha permesso di mostrare agli italiani anche il suo lato più emotivo e spumeggiante, non solo quello tanto serioso al quale siamo avvezzi da tempo.

Sui Social poi, in particolare su Instagram, di tanto in tanto ama tenerci aggiornati sulle sue esperienze lavorative e a mandare qualche saluto ai suoi fan, che sono sempre più numerosi, mostrandosi anche in tenuta assolutamente casual e sportiva.

Eh sì, lei possiede una fisicità davvero da dieci e lode, e il merito, oltre che di Madre Natura, che è stata molto generosa con lei, di una sana alimentazione e di tanta attività fisica, soprattutto lo yoga che lei letteralmente adora e che le permette di rilassarsi come si deve in vista dei sempre più numerosi impegni lavorativi che la attendono. Ma fra questi non ci sarà più una serie…

Fuori dalla serie più amata di Rai 1

Se la rivedremo ben presto in Blanca e prossimamente in Don Matteo, non la rivedremo- di certo- più in Che Dio ci aiuti, che sarà orfana a partire dalla prossima stagione anche di un altro pezzo da novanta, ovvero la mitica Elena Sofia Ricci che ha interpretato per tanto tempo il ruolo di Suor Angela. Maggior spazio sarà dato al personaggio di Azzurra, interpretata dalla meravigliosa Francesca Chillemi.

In ogni caso, tornado a Maria Chiara, i suoi fan possono tirare un bel sospiro di sollievo dal momento che l’attrice ha in serbo per loro tante altre sorprese e nuovi progetti sia per la Tv che per il Cinema.

Ora poi si dedicherà maggiormente alla famiglia, visto che il Natale è praticamente alle porte, ma poi, a feste finite, certamente ci darà qualche altra lieta novella sul piano lavorativo…