Mauro Corona, non indovineresti mai che titolo di studio ha: da rimanerci secchi

Mauro Corona da diversi anni a questa parte è diventato un personaggio mediatico tuttotondo, molto apprezzato dagli italiani che lo leggono con interesse e lo seguono in TV, essendo assai curiosi di ascoltare quello che ha da dire, sebbene talora usi modi alquanto bruschi per esprimere il suo pensiero.

Del resto l’uomo possiede un carattere decisamente tosto e fumantino che sovente l’amica Bianca Berlinguer, che lo ha voluto fortemente come opinionista fisso a CartaBianca, è costretta a cercare di zittirlo o comunque a cercare di contenerlo. Ma sapete quali studi ha fatto l’uomo?

Ha una parlata sciolta, fa citazioni, perlopiù letterarie, e fin da piccino ama profondamente leggere, soprattutto i classici che sono i pilastri assoluti della nostra cultura. Scrive tanto e i suoi libri sono tutti quanti un autentico successo. Inoltre le sue presentazioni, che avvengono soprattutto in fiere prestigiose del settore, sono sempre super gremite.

Ama in maniera sviscerale la natura, l’ambiente e la montagna e ha incominciato a scalare quasi ancora prima di iniziare a parlare. Inoltre è un valente scultore. Insomma, lo avete capito, lui è un vero artista, uno sportivo, un ribelle e un autentico anticonformista. Uno che non si fa alcun problema a dirti in faccia quel che pensa, anche perché non possiede- di certo- i classici peli sulla lingua, ma anche dal cuore grande e sensibile.

Si è sempre dato molto da fare fin da ragazzo, ergo, quando la sua famiglia di origine, ha deciso che fosse giunto il momento per lui di lasciare la scuola, per iniziare a portare anche lui il pane a casa, lui non si è scomposto. E così non ha potuto concludere le scuole superiori.

Non ha finito le scuole superiori

Dopo le medie si era iscritto al liceo artistico ma essendo troppo costoso ha poi dovuto ripiegare su quello dedicato a chi vuole diventare geometra, ma, visto che lui non interessasse affatto esercitare tale professione e che saltasse un po’ troppo le varie lezioni, i genitori decisero ben presto che la sua vita da studente dovesse concludersi.

Nonostante ciò lui non ha mai smesso di leggere dal momento che la sua sete di sapere e la sua curiosità sono davvero ragguardevoli. Dunque, sebbene non possieda il diploma di scuola superiore, Mauro è un uomo colto e che ancora oggi non può fare a meno della compagnia di un valido romanzo da leggere anche quando va a scalare.

E i suoi libri, che sono oggi davvero molto numerosi, parlo di lui e del suo modo di vedere il mondo e la vita, anche attraverso la bocca di altri personaggi. Una vita decisamente avventurosa la sua e vissuta al massimo, rispettando la natura che tanto gli sta a cuore.