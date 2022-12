Luciana Littizzetto ha ritrovato finalmente l’amore: lui lo conoscete tutti

Luciana Littizzetto, artista molto amata dal grande pubblico, ha un nuovo amore che le fa battere forte il cuore. E ora pare che esista anche un nome che è pure assai noto che potrebbe essere- secondo molti- essere il suo nuovo lui… Lo conoscete tutti, ma proprio tutti!

Ci fa ridere da tantissimi anni in Tv e anche con i suoi libri la terribile Lucianina che è anche una donna dal cuore grande che ha deciso svariati anni fa di prendere in affido due bambini, insieme al suo ormai ex compagno, che oggi sono diventati bei grandi.

Il legame che ha con loro è davvero profondo e speciale e se oggi è genitore lo deve anche alla sua grande amica Maria De Filippi che l’ha consigliata a lungo e aiutata per realizzare il suo sogno genitoriale. Di loro ha parlato nella sua ultima opera letteraria ma anche nel salotto di Mara Venier, altra donna del vasto mondo dello Spettacolo nostrano alla quale è legata da un profondo sentimento di amicizia.

Stessa cosa si può dire di Fabio Fazio con cui collabora- praticamente- da una vita e che affianca da tempo immemore a Che Tempo Che Fa. Ma ora a ” tenere banco” più che mai nelle ultime ore non è la sua vita professionale bensì quella sentimentale che tanto sta a cuore ai suoi fan, compresi quelli della prima ora, che, dopo aver letto la notizia della fine della sua lunga storia d’amore con l’ex batterista del gruppo reggae Africa Unite, si sono stretti a lei un lungo abbraccio.

E ora gli stessi hanno iniziato ad esultare dal momento che pare che abbia fatto capolino nella vita della meravigliosa comica torinese un nuovo compagno che è della sua stessa città e che svolge il suo lavoro con grande successo…

Il suo nuovo amore, fuori il nome!

Chi è il fortunato? A quanto pare potrebbe essere Andrea Zalone che è famoso perlopiù per aver degnamente affiancato Maurizio Crozza in alcuni suoi seguitissimi show. Da dove è spuntato tale nome? Dal fatto che lei aveva postato sulle sue pagine Social uno scatto che riguardava le vacanze in Salento della donna e che in esso aveva taggato il comico.

Poi il pettegolezzo, che è davvero succulento, ha iniziato a farsi sentire sempre più forte, ma nessuno dei diretti interessati ha mai voluto confermare ma nemmeno smentire la possibile liason.

Sta di fatto che foto di coppia vere e proprie per il momento non ce ne sono ma conoscendo la proverbiale riservatezza di Luciana forse è stata semplicemente molto attenta a non farsi beccare con il suo nuovo amore…