Raoul Bova, l’ex moglie senza freni sulla fine della loro relazione: “Il dolore è durato 7 anni e….”

Il bellissimo Raul Bova, che è ancora oggi molto amato dalle donne italiane, è da anni legato sentimentalmente parlando alla splendida Rocio Morales con la quale ha messo al mondo due bimbe che sono ancora tanto piccine. L’amore con lei va a gonfie vele ma per lei ha concluso il suo precedente matrimonio che era stato lungo e che era stato coronato dall’arrivo di due figli maschi che ora sono grandi.

E ora la sua ex, a distanza di molti anni dall’addio, è tornata a parlare dell’argomento, parlando di tanto dolore. Un dolore che è durato ben 7 anni…

Non è facile concludere una storia d’amore, tanto meno se c’è stato di mezzo un matrimonio e il crearsi di una famiglia. Ma quando ci si innamora, e pure forte e in profondità, di un’altra persona, se è davvero importante per noi, siamo talvolta pronti a chiudere con il passato e a iniziare un nuovo percorso con lei che, soprattutto all’inizio, non è mai facile da affrontare.

Tanto più non lo è se l’ex è ancora preso di noi e non si aspettava una reazione del genere. Quindi bisogna cercare di usare tatto e sensibilità e mai e poi mai mancargli di rispetto non solo perché è un essere umano ma anche perché è una persona con la quale abbiamo condiviso un pezzo importante della nostra vita e con la quale, come nel caso di Raul, si sono messi al mondo due figli che vanno sempre protetti e tutelati.

Ed è per questo motivo che tra le due parti ci sarà sempre un profondo legame che le lega dal momento che un figlio è per sempre. E lo sa bene Chiara Giordano, la prima moglie del noto attore romano, che dopo tanti anni dalla separazione è riuscita a ritrovare il sorriso accanto a un nuovo compagno, complice il ballo che l’ha anche aiutata a ritrovare la sua femminilità.

Ha sofferto tanto per lui, ben 7 anni! Parla la ex

Ma prima di ritrovare la felicità, la donna ha trascorso un momento molto duro, tant’è che ha dovuto chiedere aiuto a una brava psicologa che l’ha aiutata a uscire dal tunnel, come ha rivelato la stessa durante una sua intervista rilasciata al Corriere della Sera e ove ha lasciato una profonda confessione: ” Il dolore è durato sei, sette anni. Ho sofferto tanto”.

E chiaramente anche il fatto che il suo ex sia un grande divo nel nostro Paese e che avesse scelto come nuova compagna una nota attrice non l’ha aiutata a superarlo in tempi ben più rapidi. Ma questo fa ormai parte del passato e oggi lei è una donna appagata e serena, super realizzata sia sul lavoro che nella vita privata.

Inoltre è in buoni rapporti con il suo ex e anche i loro figli frequentano con una certa assiduità il loro celebre papà che sta ancora cavalcando l’onda del successo.