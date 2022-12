Vanessa Incontrada, il retroscena sulla storia d’amore con il cognato: “L’amore non si ruba ma…”

Come ormai ben sappiamo è finito, dopo più di dieci anni d’amore, la lunga relazione con il suo storico compagno con il quale ha messo al mondo il suo unico figlio. E ora la splendida Vanessa Incontrada ha ripreso l’argomento, parlando di un importante retroscena che ha lasciato letteralmente a bocca aperta i più…

Non è un gran momento per l’artista spagnola dal punti di vista privato dal momento che sta ancora raccogliendo i cocci della fine della sua lunga relazione con Rossano Laurini. Tra l’altro per lui si era messa contro anche gran parte della sua famiglia…

Quando nell’ormai lontano 2007 lei e il suo ex compagno si sono innamorati erano entrambi occupati dal punto di vista sentimentale dal momento che lei era fidanzata con Andrea Palmieri, mentre lui era sposato con un’altra donna che era ai tempi una grande amica di Vanessa.

Fatto sta che, accorgendosi di essere fatti l’uno per l’altro, hanno deciso di concludere le relazioni con i rispettivi partner che sono rimasti letteralmente sconvolti da quello che stava succedendo. E già l’anno dopo hanno messo al mondo Isal che oggi, nonostante la separazione dei suoi genitori, cresce sereno.

Anche perché- a quanto pare- i due, nonostante non siano più una coppia, vanno comunque d’accordo. L’amore è finito ma non la stima e l’amicizia.

“L’amore non si ruba”, parola di Vane

Fatto sta che quando si è saputo che il suo ormai ex, non solo fosse suo cognato, ma anche il marito di una sua grande amica, la polemica su di lei ha raggiunto temi epici. Tant’è che si è parlato anche del fatto che lei avesse rubato, in maniera pure alquanto meschina secondo molti utenti, l’uomo a una persona che di lei si fidava e pure ciecamente e che – quindi- si è sentita a un certo punto tradita nel profondo.

” Non ho rubato nessuno. Quando accadono queste cose ‘è già una frattura. L’amore non si ruba“, ha dichiarato l’artista nel corso di una sua intensa chiacchierata a cuore aperto rilasciata ad Amica.

Fatto sta che ora anche il suo idillio con Rossano è finito il mormorio a riguardo si è fatto ancora forte e c’è anche chi sui Social sostiene che alla fine, quello che è successo, è stato un epilogo piuttosto scontato di una storia nata in una maniera così rocambolesca.

Ma quel che è certo è che se i due, nonostante le grandi difficoltà alla quali sono andate incontro per viversi, abbiano deciso di farlo è perché al tempo erano più che certi del loro amore. Un amore che da mesi è ormai giunto tristemente al capolinea.