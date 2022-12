Francesca Chillemi in lacrime: Can Yaman non si è affatto risparmiato per lei | La situazione delicatissima

Tiene ancora banco, nonostante la fiction che li ha visti indiscussi protagonisti su Canale 5, e stiamo chiaramente parlando di Viola come il mare, per la quale è previsto un seguito, sebbene non immediato, sia finita da svariate settimane, la coppia, a quanto pare solo artistica, composta da Francesca Chillemi e Can Yaman. E ora spunta un altro delicato retroscena su di loro… E sono lacrime di commozione per tutti quanti!

L’ex Miss Italia, da tempo lanciatissima attrice sia per il Piccolo che per il Grande Schermo, ospite della splendida Silvia Toffanin, nel suo seguitissimo Verissimo, ha parlato a ruota libera di un fatto molto privato dove è entrato in gioco anche il suo affascinante collega…

Si era parlato- e pure tanto- della nascita di una bella storia d’amore, tant’è che quando si sono presentati al Festival del Cinema di Venezia molti fotografi avevano chiesto loro di darsi un bacio. Un bacio che nella realtà non ci sarebbe mai stato, tanto meno in pubblico. Lei è felicemente fidanzata, mentre lui pare ancora single e non alla ricerca smodata di una donna al momento. Se arriva bene se no, come ha fatto chiaramente capire lo stesso, va bene uguale poiché è davvero molto impegnato con il suo lavoro e che trascorre la sua vita praticamente sul set.

Poi si è iniziato a vociferare di una loro maxy litigata mai confermata dai due diretti interessati che ha spezzato il cuore in mille pezzi dei rispettivi sostenitori che sognano di rivederli presto insieme almeno dal punto di vista professionale. Un sogno che- a quanto pare- diventerà realtà ma non immediata dal momento che, come già accennato poco fa, il secondo capitolo di Viola come il mare si farà ma non in tempi molto rapidi.

In ogni caso pare che Francy e Can siano tuttora in buoni rapporti e che siano anche molto amici, il che è una vera coccola per l’anima per i loro sostenitori che ora hanno anche scoperto un fatto decisamente dolce e commovente che li ha visti protagonisti nella vita reale…

Il gesto dolcissimo di Can per Francesca

Lo ha svelato la donna durante la sua ospitata a Verissimo, dove ha raccontato innanzi alla sua squisita padrona di casa, di come è stato lavorare a fianco a fianco del celebre attore turco che stima moltissimo. E nel farlo ha svelato l’episodio che ha emozionato tantissimo il grande pubblico. Di che cosa si è trattato?

In pratica si trovava sul set di Viola come il mare a Palermo quando la sua adorata nonna Ciccina, che oggi non fa più parte di questo mondo, aveva iniziato a stare molto male. Lei – a quel punto- essendo legatissima alla sua parente, voleva andare a trovarla, peccato che stesse a Barcellona! Ma questo non l’ha fermata nel suo intento anche perché a sostenerla in tale scelta c’era pure Can!

” Can è stato molto carino nei miei confronti. Giravamo a Palermo e mia nonna era stata malissimo. Avevo dei problemi di set, non avevo un autista, ma volevo assolutamente andare da lei. Ci siamo messi in macchina io, Can e Giovanni Nasta, siamo partiti prestissimo la mattina”, ha svelato l’attrice che poco dopo, vinta dall’ emozione, ha aggiunto: ” Sono stata un’oretta con mia nonna a Barcellona, avevo paura che potesse peggiorare, poi siamo rientrati. Poi si è ripresa…”. E riguardo al suo celebre collega, sul finale, ha fatto una tenera rivelazione: ” Lui l’ha conosciuta ed è stato bellissimo, perché mia nonna parlava siciliano e lui turco. Una barzelletta!”.