Luca Giurato, dal sensazionale successo all’oblio più totale: il motivo della scomparsa è tristissimo

Luca Giurato è un giornalista e conduttore italiano che vanta di una carriera televisiva degna di tutto rispetto. Coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi si stanno chiedendo perché è scomparso dalla circolazione. Ecco la risposta tanto attesa.

Nato a Roma il 23 dicembre 1939, dopo gli anni del liceo classico sì è cimentato nel giornalismo, così nel 1965 è diventato un professionista a tutti gli effetti. Ha collaborato con La stampa per poi apparire in televisione per la prima volta in A tutta stampa all’interno del Tg1 notte. Poi è stata alla volta di Domenica in con Mara Venier nel 1993. Successivamente ha ricevuto il Premio simpatia ed è diventato uno dei conduttori di punta di Rai 1 – Unomattina. Si è messo alla prova anche nel ruolo di opinionista nel 2008 dell’Isola dei famosi.

Tutti sono concordi nel dire che sia anche molto simpatico al punto tale da essere stato preso di mira da Striscia la notizia per alcune battute. Oltre alle gaffe non sono mancati gli errori linguistici ripresi in chiave ironica anche dalla Gialappa’s Band in Mai dire gol. Chi lo segue da sempre ha confessato di avere nostalgia di quei simpatici momenti, quindi è stato inevitabile porre delle domande in merito alla sua assenza nel piccolo schermo.

“Qualche volta ci ho marciato”

Molti ricorderanno quando è stato invitato nel 2016 nello studio di Verissimo e ha parlato proprio dei suoi momenti più buffi: “Il 70% delle mie gaffe è originale, ma ammetto che quando ho visto il grande successo ieri potevano, qualche volta ci ho marciato”. Adesso è lontano dalle telecamere. Sicuramente su questa scelta avrà inciso l’età. Infatti ha superato gli 80 anni, quindi non bisogna ignorare l’idea che abbia deciso di porre fine allo stress causato appunto dal lavoro.

Curiosità sul conduttore

Qualcuno insinua pure che abbia voluto dedicarsi di più alla famiglia ora che è in pensione. Del resto per tanti anni si è dedicato anima e corpo al lavoro, dunque ora vuole un po’ di tranquillità tra le mura di casa. I fan possono stare tranquilli, non ci sono delle motivazioni gravi alla base.

È sposato in seconde nozze con Daniela Vergara, una nota giornalista della Rai. Dal primo matrimonio con Gianna Furio è nato una figlio, che lo ha reso nonno. Ha due fratelli (Flavio e Blasco) e una sorella di nome Claudia. Il primo è un cantautore, l’altro è direttore della fotografia e la sorella è una geologa.