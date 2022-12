Romina Carrisi, l’odio per lei è spietato: “Le ho giurato guerra”

Romina Carrisi è l’ultima figlia nata dall’ unione tra il mitico Albano, ancora oggi uno dei cantanti italiani più amati e apprezzati nel mondo, con la splendida Romina Power per la quale il tempo pare essersi fermato dal momento che a 71 anni è ancora un autentico splendore di donna!

Ma chi – a quanto pare- non è sempre stata soddisfatta della propria persona è la star di Oggi è un altro giorno, dove da svariato tempo è diventata una presenza fissa del salotto di Serena Bortone.

Non per nulla la ragazza, che oggi non solo lanciatissima nel vasto mondo dello Spettacolo, in particolare televisivo, di tanto in tanto sui Social, soprattutto su Instagram, dove è piuttosto attiva sia con la pubblicazione di post che con il caricamento di Stories, ama parlare con i suoi fan, che sono decisamente numerosi, di alcuni aspetti che proprio non le vanno giù…

La giovane poi è davvero molto critica, o forse sarebbe meglio dire, iper critica, nei confronti di se stessa, in particolare del suo fisico che- in realtà- non ha nulla che non va, anche perché lei gode di ottima salute che – oggi come oggi più che mai- è assolutamente una gran cosa!

Eppure c’è qualcosa che talora le toglie il sorriso e che non le permette di mostrarsi come vorrebbe… Di che cosa si tratta?

In un post tutto il suo odio ” per lei”

In poche parole della sua pancetta, come ha prontamente scritto la stessa a corredo di un meraviglioso scatto che la vede in squisita versione vacanziera, con indosso uno slip sgambato che a malapena si intravede in foto e una camicia a maniche lunghe colorata annodata sotto il seno e lasciata aperta in gran parte sul davanti, un cappello di paglia calato sul capo e un vistoso paio di occhiali da sole. E’ completamente struccata e ha l’aria assorta.

Ma forse ora, ora che ha trovato il grande amore nel regista della trasmissione Oggi è un altro giorno, ben più grande di lei, Stefano Rastelli, è diventata ben più sicura di se stessa e della sua fisicità, tant’è che non ha più alcun problema a mostrarsi in scatti in costume da bagno, per l’immensa gioia- ovviamente- dei suoi più storici sostenitori.

“Per anni è stata la mia più grande nemica“, ha scritto la bella Romina riferendosi alla sua pancia. Poi ha proseguito il suo discorso dicendo: ” L’ho odiata e giurato guerra. Si è aggiudicata il podio come fonte di vergogna per anni. E poi? Cosa è cambiato? L’importanza”. E qui forse è entrato in gioco il legame profondo con il suo compagno che sta andando a gonfie vele. Lei ora non si nasconde più e – infatti- sul finale ha aggiunto: ” Non è più importante se ho la pancia o no. Quindi eccola qui in tutto il suo splendore“.