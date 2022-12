“Incinta di 6 mesi”: Marica Pellegrinelli e lo scatto amarcord dopo il divorzio da Eros

Marica Pellegrinelli è stata la seconda splendida moglie del mitico Eros Ramazzotti con il quale è stata sposata diversi anni e ha messo al mondo due meravigliose creature. E ora spunta dal passato un tenerissimo scatto dal sapore infinitamente amarcord che ha intenerito- e non poco- i fan.

Ha fatto molto parlare il suo divorzio dal celebre cantante romano che ancora oggi è apprezzatissimo in tutto il mondo e che offre sovente spunti assai ghiotti per la cronaca rosa per parlare di lui. Ma ora i riflettori sono tutti puntati sulla bellissima modella…

Ovviamente il fatto di essere stata la fidanzata e poi la consorte di un mito vivente le ha donato una grande notorietà e le ha permesso di entrare, anche suo malgrado, nel vortice del Gossip che ancora oggi, a distanza di molti dalla fine del suo matrimonio con Eros, non ne è più uscita.

E così i paparazzi si sono messi alle sue calcagna per scovare i suoi nuovi flirt e papabili fidanzati per sapere come è messa dal punto di vista sentimentale.

Ma ora la foto che sta ” tenendo banco” nelle ultime ore sul Web è di tutt’altro genere visto che la vede raffigurata in dolce attesa, più esattamente al settimo mese. Dunque in un momento molto delicato e profondo della sua vita, oltre che assai speciale, e che lei- ovviamente- non ha mai e poi mai dimenticato…

Lei ricorda il passato ma…

In poche parole Marica ha voluto ricordare con i suoi fan il momento in cui stava aspettando Gabrio Tullio , il secondo figlio avuto da Eros. Ma nel riproporre tale ricordo non ha voluto far intendere che ha nostalgia del suo ex marito, come molti hanno iniziato a mormorare sul Web a spron battuto, ma semplicemente il desiderio di rivivere anche dal punto di vista fotografico l’attesa della sua creatura.

Tra l’altro i due oggi come oggi sono in ottimi rapporti e ciò ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai rispettivi sostenitori. Tra l’altro ora per Ramazzotti è un momento assolutamente magico dal momento che a breve diventerà nonno per la prima volta poiché la sua figlia primogenita Aurora, nata dalla sua precedente relazione con la sua prima moglie, la bellissima Michelle Hunziker, darà alla luce il suo primo figlio, un bel maschietto!

Ovviamente anche la conduttrice svizzera è al settimo cielo e non smette di manifestare la sua immensa gioia al riguardo sui Social con post e Stories dolcissimi/e!