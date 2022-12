Elisabetta Canalis e George Clooney, la rivelazione dopo anni è bollente: “Ecco cosa mi faceva”

Elisabetta Canalis è una delle donne del mondo dello spettacolo italiano più amate da anni. Anche se ora vive dall’altra parte del mondo, è pur sempre seguita sui social. In passato ha appassionato con la sua love story con George Clooney e, anche se è archiviata, qualche volta si lascia andare in rivelazioni inaspettate. Tuttavia stavolta è stato l’attore di fama internazionale a esprimere un parere sull’ex e la replica è subito arrivata.

Elisabetta Canalis e George Clooney si sono lasciati da più di 10 anni, ma nonostante tutto hanno sempre speso belle parole l’uno per l’altra. Ciò dimostra che si sono detti addio in modo civile e senza alcun rancore, ragion per cui potrebbero essere presi come esempio. Per tanti mesi sono stati i protagonisti indiscussi del gossip, in quanto la loro storia d’amore è stata una delle più apprezzate a Hollywood.

L’ex velina di Striscia la notizia ha vissuto una favola, dal momento che ha incontrato il suo principe azzurro nonché uno degli attori più stimati del pianeta. Il loro sguardo si è incrociato per la prima volta nel 2009. Erano stati invitati a una cena di Manuele Menelotti, fondatore del marchio Belstaff. Per l’evento si sono recati entrambi a Roma e in un secondo momento sono stati beccati dai paparazzi di Chi. Di conseguenza in copertina è stato messo in primo piano il bacio tra i due. Qualche mese fa la Canalis nel corso della prima puntata di Vita da copertina ha replicato a una dichiarazione inaspettata di lui.

“Lei è stata in assoluto la donna che…”

Tutti hanno sognato quando li hanno visti sul Red carpet del Festival del cinema di Roma il 17 ottobre del 2009. Hanno rubato la scena a tutti i presenti. Tuttavia nel 2011, dopo due anni di intensa relazione, hanno deciso di lasciarsi. George Clooney ha sempre avuto una buona opinione di lei. Infatti ne ha dato conferma con un’affermazione: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

“Era lui, non io!”

Ovviamente quest’ultima ha subito risposto: “George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me. Per esempio amava fare i gavettoni ai paparazzi. Se avete ricevuto dei gavettoni, sappiate che era lui, non io!”.

Adesso lui è felicemente sposato con Amal Alamuddin e lei con il medico Brian Perry. Sono diventati anche genitori, ma nonostante tutto hanno sempre tutelato il ricordo dei loro anni d’amore.