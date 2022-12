Drusilla Foer, non immaginereste mai chi è davvero: Gianluca è uno schianto che conoscevate già

Drusilla Foer è indubbiamente uno dei personaggi più amati, emblematici e chiacchierati dell’ultimo anno. Non per nulla il suo nome è uno dei più ricercati su Google. Ma sapete chi si nasconde dietro a questa elegantissima nobildonna e a questo affascinante nome d’arte?

“Un certo” Gianluca, che è un uomo bellissimo e un artista con la “A” maiuscola e che- in realtà- conosciamo già da un pezzo, visto che ha alle spalle una gavetta di tutto rispetto…

Negli scorsi mesi, quando a inizio anno ha fatto capolino sull’assai prestigioso palco del Teatro Ariston per affiancare il mitico Ama nella co-conduzione di una serata del celebre Festival Di Sanremo, ci ha conquistati tutti quanti in men che non si dica con i suoi modi raffinati di porsi e di parlare, per il suo linguaggio fiorente e forbito e per l’intensità del suo sguardo che è davvero ragguardevole.

Inoltre, qualora ce ne fosse stato realmente bisogno, abbiamo captato che ci trovassimo difronte e a una persona straordinaria e sublime e dall’intelligenza fuori dal comune.

Il suo discorso, strettamente connesso e collegato all’importantissimo e attuale, oltre che assai delicato, tema dell’unicità, che lei tiene spesso durante gli incontri alla quale viene invitata, è stato veramente molto emozionante, e ancora oggi è cliccatissimo in Rete.

Chi è davvero Drusilla?

Come del resto lo è lei, visto che, dati alla mano, è uno dei nomi più cliccati sui Google. Ma a proposito di nomi, sapete chi si nasconde con una certa dose di sana maestria dietro alla nobildonna toscana Drusilla Foer?

Un bellissimo uomo di nome Gianluca Gori, che a un certo punto, vinto dal suo genio e dalla più fervida fantasia, ha ideato questo personaggio, per il quale ha anche iniziato a immaginare una sua vita ben delineata con tanto di passato, che ha poi anche raccontato in un bellissimo libro, intitolato Tu Non Conosci La Vergogna che ha come sottotitolo La mia vita eleganzissima.

Questo aggettivo non è un errore, ma un termine che le ha donato una bambina, quando le ha rivelato che un giorno avrebbe voluto essere per l’appunto eleganzissima come lei. E il fatto che anche una creatura così piccola la apprezzi così tanto, ha fatto intuire all’artista che questa fosse davvero quella la strada da percorrere. E non per nulla oggi la sua ascesa è assolutamente inarrestabile e ogni sua presenza televisiva è un autentico successo, così come il suo programma L’Almanacco Del Giorno Dopo. Insomma, possiamo proprio dire che Gianluca Gori con la sua Drusilla ha fatto centro!