“Svenuto in albergo e finito in coma”: l’orribile dramma del più amato di Mediaset | Malattia devastante

Un amatissimo e assai celebre volto Mediaset ha raccontato di una malattia molto grave che lo ha colpito. Il suo racconto, ricco di dolore, ha spezzato in mille pezzi i cuori pulsanti di suoi estimatori, che ancora oggi sono molto numerosi.

Per la verità l’uomo è da molto temo che non si fa più vedere sul Piccolo Schermo e per un certo periodo si erano perse di lui le tracce. E ciò ha procurato ingente dolore nelle mente dei telespettatori che auspicano un suo bel ritorno. Ma come sta oggi?

Per tanti anni è stato uno dei volti più popolari e presenti sulle Reti Mediaset, in particolare su Canale 5. Ha condotto tantissime trasmissioni di enorme successo, sia in prime time, sia nelle fasce pomeridiane.

Era stimatissimo dal grande pubblico di ogni età e negli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90 ha avuto anche il piacere e l’ assoluto onore di lavorare a Teatro, il suo grande amore, accanto ad autentici mostri sacri, come Dario Fo e Franca Rame.

Ha vinto una sfilza di Telegatti ed era richiestissimo per interviste. Tutti lo volevano e volevano conoscere di più della sua vita privata, ma poi improvvisamente qualcosa si è rotto e l’artista è uscito di scena… La malattia lo ha allontanato dal suo pubblico…

E’ svenuto in albergo, il racconto della malattia

Si tratta di un ictus che lo ha spedito in coma per circa un mese, queste le sue esatte parole al riguardo: “Sono stato in coma 25 giorni. Ricordo che sono svenuto in albergo, mi sono svegliato dopo un mese in sedia a rotelle. Uscire dal coma è stata una rinascita, devi riapprendere le cose che sembravano acquisite…”, ha raccontato l’uomo che oggi sta bene e che si sta dedicando perlopiù al Teatro. Ma di chi stiamo parlando?

Dello straordinario Marco Columbro, che oggi sta bene e che -in realtà- non è mai stato dimenticato dai suoi sostenitori, che lo ricordano con immenso affetto. Così come la sua grande amica e collega, nonché partner di numerosissime co-conduzioni, Lorella Cuccarini, oggi in forza non solo a Teatro ma anche nella scuola di Amici in qualità di insegnante di canto, dopo aver rivestito il ruolo di docente di danza.

E chissà , come- del resto- si augurano oggi ancora in molti, che la straordinaria coppia artistica non possa ritornare un giorno a farci compagnia anche solo per qualche ora sul Piccolo Schermo, come ha magnificamente fatto in passato, facendoci immensamente divertire ma anche molto emozionare.