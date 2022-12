Alberto Matano se l’è proprio lasciato sfuggire di bocca: Milly sarà furiosa | “Ecco chi vincerà Ballando”

Ballando con le Stelle, il programma danzereccio di Rai 1 che da tanti anni ci tiene compagnia in prime time, insieme alla meravigliosa Milly Carlucci, sostenuta dall’ amico e collega Paolo Belli, sta per giungere al termine anche quest’anno. Per l’occasione la finalissima, che è decisamente assai attesa, andrà in onda eccezionalmente di venerdì in una puntata super natalizia. E intanto Matano si lascia sfuggire il nome del vincitore…

Come l’avrà presa la bella e brava conduttrice della soffiata fatta dall’ affascinante giornalista? Si sarà forse arrabbiata? Ma soprattutto sapete quale è stato il nome pronunciato dal conduttore de La Vita in Diretta?

Come ben sappiamo da diversi anni a questa parte Alberto svolge il ruolo di opinionista a bordo pista per il seguitissimo programma del sabato sera di Mamma Rai, oltre a condurre in maniera impeccabile ogni giorno il programma di punta dell’ Azienda di Viale Mazzini, dei pomeriggi feriali. Inoltre sovente lo troviamo in qualità di gradito commentatore di svariati fatti, perlopiù di cronaca, anche nel salotto della sua carissima amica di vita Mara Venier.

Ma ora l’uomo, intervistato dal mitico Maurizio Costanzo in radio, ha voluto dire la sua, ovviamente incalzato dal collega, riguardo alla finalissima dello show che andrà in onda in prime time su RAI 1, subito dopo il Tg1, venerdì 23 dicembre. Nelle ultime ore sul Web, e in particolare sui Social, i telespettatori della trasmissione, che sono sempre, dati alla mano, molto numerosi, si stanno lanciando in pronostici a non finire sul nome del vincitore o della vincitrice.

E lui, il bel Alberto, ha voluto dire chi secondo lui potrebbe alzare al cielo la tanto agognata coppa? Vi possiamo già annunciare che lo ha detto eccome e che si tratta di un uomo, per altro molto bello. Un grande artista e un attore decisamente affermato, nonché autentico re della fiction nostrana, che – però- nelle ultime settimane ha dato non poche gatte da pelare alla prode Milly. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il vincitore secondo Matano: è lui il migliore!

Di Gabriel Garko che di recente è stato vittima di un secondo infortunio che ha messo a serio rischio la sua prosecuzione all’ interno di Ballando, ovviamente per il gran dispiacere dei suoi fan, compresi quelli della prima ora, che dopo averlo ammirato nelle scorse edizioni di meraviglioso ballerino per una notte, finalmente hanno potuto ammirarlo come convincente concorrente in pista ove lui non si è mai e poi mai risparmiato, essendo un grande professionista e un uomo molto determinato.

Chiaramente la sua tempra e il suo carattere da autentico combattente gli hanno permesso di andare ancora una volta dritto per la sua strada, pur ascoltando con grande attenzione i parerei dei medici riguardo alle sue condizioni di salute delle quali sui Social con svariati post e video ci ha ampiamente parlato la Carlucci.

Ma ora a quanto pare l’artista sarà in gara anche durante l’attesa finalissima. E a questo punto Matano ha deciso di confermare la sua scelta dicendo ai microfoni del marito di Maria De Filippi: ” Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente”.