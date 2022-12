“Sarò rovinato tutta la vita”: Antonino Spinalbese senza freni sulla figlia avuta da Belen

Grande Fratello Vip 7, tra i concorrenti più chiacchierati e seguiti di questa edizione, decisamente molto pepata del padre di tutti i reality, c’è certamente Antonino Spinalbese, non solo perché è indubbiamente un giovane uomo molto affascinante che sta infrangendo molti cuori all’ interno della Casa Più Spiata D’ Italia da tre mesi a questa parte, ma anche per via del suo passato amoroso.

Del resto essere l’ex di una vera e propria diva come la splendida Belen Rodriguez non è proprio da tutti! Inoltre con lei ha anche messo al mondo una bellissima bambina di nome Luna Marì che oggi ha circa un anno e mezzo. Ed è di lei che ha a lungo parlato con alcuni suoi colleghi. Lui senza freni…

Diventare genitore è un’esperienza unica e assolutamente pazzesca. Quando metti al mondo una creatura non puoi essere più lo stesso e devi diventare- per forza di cose- più responsabile e maturare, anche se sei parecchio giovane dal punto di vista anagrafico. Ti devi responsabilizzare e mettere in testa che ora quella creatura dovrai amarla con tutto te stesso, proteggerla e prendertene cura, come cantava il mitico Franco Battiato in una delle sue più belle e intense canzoni. Un autentico capolavoro.

Lo sa bene Antonino Spinalbese che, sebbene non stia più da un pezzo con la madre di sua figlia, e che pertanto non possa abitare insieme a lei, e ciò non deve essere assolutamente facile per un padre, che è letteralmente pazzo della sua bimba. Non per nulla ne parla di continuo durante la sua permanenza all’interno del gioco, sottolineando anche quanto le manchi e quanto vorrebbe poterla vedere anche solo per un veloce saluto.

Tuttavia non vorrebbe mai farla vedere in TV e se la vedesse poi piangere, non esiterebbe nemmeno un solo istante e fare le valigie per ritornare da lei, facendosi eliminare in un battito di ciglia perché è lei la persona che ama di più al mondo. Di questo e di molto altro ancora ha parlato durante una lunga nottata, ricca di confidenze, con Wilma Goich e Davide Donadei. E poi arriva pure la rivelazione che- di certo- non ti aspetti…

La rivelazione sulla figlia che spiazza…

” Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… E poi è bionda, con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia ma è bellissima”, ha svelato l’uomo da padre orgoglioso e innamorato della sua creatura, rivelando anche di essere assai geloso di lei.

La sua bimba ora come ora è a casa con la sua mamma ed entrambe sono influenzate. Difatti Belen ha parlato sui Social tramite un video mostrandosi con sua figlia, entrambe con i nasini rossi, per via del forte raffreddore che ancora hanno. In poche parole sono reduci da una brutta influenza che ha messo soprattutto ko la bellissima showgirl argentina.

Ma di questo Antonino, essendo da 3 mesi rinchiuso nella Casa, non ne sa nulla, come non sa della notizia, che serpeggia da tempo sul Web, e mai smentita dalla sua tanto celebre ex, che vorrebbe allargare la famiglia con il suo Stefano. Chissà come la prenderà lui una volta conclusa la sua esperienza al GF…