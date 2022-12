Veronica Gentili, lo stop è forzato: ‘rimpiazzata’ proprio dal volto noto

Brutte notizie per i fan, decisamente numerosi per la bella e brava Veronica Gentili, che non è solo molto seguita in TV ma anche sui Social dove sovente ci delizia con la pubblicazione di scatti dove appare sempre in strepitosa forma, non solo durante i suoi momenti lavorativi ma anche più privati.

E anche struccata, con indosso una tuta e i capelli non freschi di piega, lei è sempre bellissima. Ma purtroppo la sua bellezza e la sua professionalità per un po’ non faranno capolino sul Piccolo Schermo dal momento che per lei è ora tristemente arrivato lo stop forzato che ha lasciato basiti i più.

Dulcis in fundo, è arrivata anche la notizia, etichettabile- e pure a buona ragione- come la seconda doccia fredda, che lei è sostituita nel suo ruolo, dunque alla conduzione del suo seguitissimo talk Controcorrente che andrà comunque in onda. Dunque il semaforo rosso a livello metaforico è solo per lei e non per la sua trasmissione.

Chiaramente ciò ha procurato non poco malumori nei cuori dei telespettatori più assidui e dei suoi sostenitori che hanno visto come un vero e proprio smacco questa scelta che è giunta come un fulmine a ciel sereno per bocca della stessa Veronica che li ha salutati dicendo che sarebbe tornata in TV dopo le festività.

Tuttavia c’è anche da dire che chi ha preso momentaneamente il suo posto è un’altra bellissima donna, nonché un’eccellente professionista che gli italiani hanno iniziato ad apprezzare da tempo in qualità sia di conduttrice che di giornalista. Inoltre è un volto molto noto di Rete Quattro.

Stop per la Gentili ma non per Controcorrente: al suo posto arriva lei…

Stiamo parlando di Alessandra Viero che vediamo al timone di Quarto Grado da tempo accanto al bravo e carismatico Gianluigi Nuzzi. Dunque è già avvezza a prendere il timone di un programma di attualità , coordinare gli ospiti e sollevare questioni. Tra l’altro è già andata in onda lo scorso 14 dicembre l’ultima puntata di stagione di Controcorrente con la conduzione della sua storica padrona di casa.

E ora, dopo il 21, la bella e brava Viero la vedremo ancora nella nota trasmissione il 28 dicembre e – infine- il 4 gennaio. Poi ci saluterà e ritornerà alla grande la Gentili, dopo che avrà ricaricato come si deve le pile con alcuni giorni di relax in famiglia e alcune giornate di vacanza. E ciò sta facendo spuntare un bel sorriso sui visi dei suoi fan che ora si accontentano di seguirla solo sui Social, in particolare su Instagram dove lei è piuttosto attiva.

Tuttavia la donna è molto serena e pare che non abbia alcuna intenzione di mollare la presa visto che è sempre sul pezzo, come si può notare scorrendo con molta attenzione le sue Stories ove pone anche domande ai suoi numerosi followers.