Mediaset, volto noto preoccupatissimo per la compagna incinta: finita in ospedale

Un volto molto noto e apprezzato delle Reti Mediaset è ora molto preoccupato dal momento che la sua bellissima e amatissima compagna è da poco finita, e a quanto pare, pure di urgenza, all’ospedale. Ma che cosa è successo? E- soprattutto- di chi stiamo parlando?

La notizia è diventata in men che non si dica virale e praticamente sui Social, Facebook e Instagram, non si parla quasi d’altro, dal momento che stiamo parlando di un fatto importante e da non prendere assolutamente sotto gamba. I fan si sono immediatamente allarmati e ora vorrebbero giustamente saperne di più.

L’annuncio ha spizzato tutti quanti, ed è davvero inutile girarci intorno, anche perché quando si parla di ospedalizzazione, soprattutto di questi tempi, in cui il Covid- 19, nonostante il vaccino, serpeggi ancora tristemente nelle nostre vite, e l’influenza, compresa la chiacchieratissima e temutissima australiana, sta colpendo senza pietà un po’ ovunque.

Ma- a quanto pare- la dolce metà del personaggio in questione, che opera su Italia Uno, non ha avuto di questi problemi, perlomeno non è a causa di essi che è dovuta rincorrere necessariamente all‘ospedalizzazione per il suo bene ma non solo… Anche per quello della creatura che porta amorevolmente in grembo.

Eh sì, la donna in questione è in dolce attesa ma non è ancora pronto a venire al mondo per l’immensa gioia dei suoi genitori che non vedono l’ora di fare la sua conoscenza, così come i fan, decisamente numerosi della coppia. E se lei è dovuta andare in ospedale è per via di una brutta polmonite. Ma come sta oggi?

Bianca Atzei è stata ospedalizzata di urgenza, le parole del compagno

Bianca Atzei sta meglio anche se non può essere ancora dimessa, soprattutto perché, essendo incinta, e ormai bene avanti con la sua gravidanza, deve stare controllata e bella riguardata. A darne notizia è stato il compagno, la iena Stefano Corti con il quale la cantante fa coppia fissa da tempo, nonostante si fosse vociferata di una forte crisi tra i due un po’ di mesi fa che se ci è stata è poi fortunatamente rientrata e pure alla grande!

Tuttavia-a quanto pare- l’artista, oltre a una polmonite, avrebbe anche altri problemi di salute, menzionati dalla sua dolce metà che tuttavia non è voluto andare maggiormente nei dettagli, rassicurando comunque il grande pubblico sul fatto che la sua donna sta migliorando.

Dunque è per questo motivo che la cantante è sparita da qualche giorno sui Social dove solitamente ama mantenere un filo pressoché costante e diretto con i suoi sostenitori, che sono sempre molto numerosi, e che si sono molto spaventati quando hanno notato che non postasse più nulla da giorni.