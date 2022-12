Tra Harry e Meghan c’è un’altra donna: vive proprio insieme a loro

Non si ferma mai e poi mai il chiacchiericcio riguardo alla Royal Family e in particolare nei confronti di chi in qualche maniera non ne fa più ufficialmente parte. Stiamo parlando delle due pecore nere che stanno dando non poco filo da torcere a Re Carlo con le loro nuove richieste. Ma ora la notizia che li riguarda è di tutt’altro genere…

Difatti pare che tra il Principe ribelle e la sua bella mogliettina ci sia messa di mezzo una terza persona, una donna. Chi è costei? C’è forse aria di crisi tra di loro? E intanto il Gossip impazza a più non posso!

Che cosa sta succedendo ai due? Sembravano così uniti e innamorati sebbene- a onor del vero- si era vociferato in tempi piuttosto recenti della possibilità di alcuni tradimenti da parte della donna che tuttavia non sono mai stati confermati. Poi si era anche detto che lui fosse stufo di lei e che volesse prendersi una pausa. Ma a quanto pare niente di tutto ciò è vero.

Ora i due sono i protagonisti di una docu- serie appena approdata su Netflix dove si mostrano nella loro quotidianità. Ed è proprio tramite la visione accorta e attenta di essa che si possono scoprire davvero tante curiosità su di loro oltre che su aspetti passati del legame di entrambi con la mitica e chiacchieratissima Royal Family.

Si è anche parlato di razzismo nei confronti della donna che di recente ha anche deciso di lasciare il mestiere di attrice anche se i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, si augurano dal profondo del cuore, che sia solo una scelta momentanea. In ogni caso lei non ha alcuna intenzione di uscire di scena e rilascia volentieri interviste, quando ovviamente lo ritiene opportuno.

Ma ora a sconvolgere tutti quanti è la presenza all’interno della loro vita in Inghilterra di un’altra donna la cui entità fino ad oggi era rimasta ben celata. Si tratta di una persona molto speciale che ha descritto i due come persone formali, anche in privato. E ciò ha fatto davvero un gran piacere ai loro sostenitori. Chi è costei?

C’è una donna tra di loro…

E’ la loro mitica tata che di nome fa Loren Khumalo e che si è presa cura con grande professionalità e immenso amore del piccolo Archie. E’ una brava infermiera di origini africane che ha lavorato nel servizio Sanitario Nazionale. Una donna semplice e dal cuore grande , oltre che dall’immensa simpatia e dal sorriso limpido e sincero.

Di lei ne ha parlato Meghan nella docu- serie di Netflix dove la donna non ha alcun problema a mostrarsi anche senza quasi un filo di trucco o con i capelli bagnati, freschi di shampoo o di impacco, avvolti in un morbido asciugamano di spugna. O ancora comodamente seduta sul divano con i piedi nudi e con indosso un semplice paio di jeans.

Ma del resto quando una è bella, è bella, e lei lo è indubbiamente. Ergo, non ha bisogno di orpelli per ammaliare gli altri. E il suo Harry è sempre più pazzo di lei.