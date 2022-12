“Ho rischiato di partorire prima”: paura per il volto noto di Mediaset | Le sue condizioni

Mediaset, paura, per non dire proprio terrone, nelle ultimissime ore in Casa Mediaset, a un passo dal Santo Natale. Un volto decisamente molto noto dell’ Azienda del Biscione, oltre che assai amato, non è stato bene. Non per nulla ha dovuto ricorrere pure a un repentino ricovero. E ha pure rischiato di partorire con un certo anticipo!

Guai a pochi giorni dal 25 dicembre per la donna che è una grande artista amatissima dal grande pubblico per il suo innato talento ma anche per la sua ragguardevole bellezza e la sua straordinaria dolcezza. E’ in attesa della sua prima creatura ma un grande spavento l’ha fatta tremare…

Chiaramente a spaventarsi, e pure tantissimo, è anche il suo affascinante compagno, anche lui un personaggio televisivo assai famoso, che è già diventato padre in passato, e che non vede l’ora di tenere fra le braccia la sua bambina che è in dirittura di arrivo visto che la data del parto è fissata per gennaio, poco dopo le festività.

Ma la bimba ha rischiato di arrivare al mondo con un certo anticipo, ovvero già in questi giorni, dopo che la sua meravigliosa mamma, che non sta molto bene di salute, è stata ricoverata d’urgenza all’ Ospedale Mangiagalli di Milano. No, non è positiva al Covid e non ha preso l’influenza, nè la terribile e chiacchieratissima australiana. Dunque che cos’ha?

A quanto pare ha in corso una polmonite che non è mai e poi mai da tenere sotto gamba tanto meno se si è in dolce attesa e al nono mese. E così, stando davvero male, ha anche deciso di prendersi qualche giorno di pausa dai Social, senza prima avvertire i fan, che si sono quindi spaventati moltissimo nel vederla scomparire dal Web da un momento all’altro. Ma poi a tranquillizzarli ci ha pensato la iena Stefano Corti, la sua dolce metà… Avete dunque capito chi è la donna?

Tanta paura per Bianca, ma come sta ora?

Ovviamente stiamo parlando di Bianca Atzei, cantante sopraffina e da tempo personaggio mediatico a tuttotondo, che dopo la grande delusione d’amore provata con la fine della sua chiacchieratissima storia con Max Biaggi, ha ritrovato la felicità, ma quella vera, in Stefano. E ora, come già accennato, stanno per diventare genitori.

L’artista, che si sente un po’ meglio, ha deciso poi di tranquillizzare lei a sua volta tramite un video, registrato mentre è stesa sul lettino dell’ospedale, i suoi sostenitori sui Social, anche se inizialmente le sue parole li hanno allarmati ancora di più: ” Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni”. E ovviamente ciò non è qualcosa da non tenere in gran considerazione, anche perché la voce della donna è flebile e stanca.

Poco dopo ha aggiunto: ” Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto”, dunque ora le cose si stanno risolvendo davvero per il meglio sia per lei che per la sua creatura. E i fan tirano un bel sospiro di sollievo!