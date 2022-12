Alessandro Borghese cuore d’oro: chiusi i suoi ristoranti

Alessandro Borghese è uno chef sopraffino e un personaggio televisivo e mediatico a tuttotondo davvero molto amato dagli italiani. Uomo estremamente affascinante, simpatico e brillante, sa tenere a lungo calamitata l’attenzione su di se. Ma non solo: è anche una persona dal cuore grande, anzi, immenso!

Difatti ha deciso, andando decisamente controcorrente ma facendo certamente leva suoi sentimenti, e in particolare sul valore della famiglia, di chiudere i suoi ristoranti in un determinato momento. E la notizia è diventata in men che non si dica virale!

E’ un grande lavoratore e un uomo che fin da ragazzo ha deciso di darsi da fare e di rimboccarsi le maniche e di contare solo sulle proprie forze e sulla sua voglia sia di fare che di imparare per realizzare il suo sogno e farcela nella vita. E oggi lui non è solo una persona fortemente realizzata nel suo lavoro ma anche a livello personale visto che è un marito e un padre felice.

E’ sempre molto impegnato tra la TV e i suoi ristoranti, ergo non sempre riesce a trascorrere tanto tempo con i suoi cari. E allora che cosa ha pensato il bel e bravo Alessandro? A ciò che lo rende davvero felice e che renderebbe tali anche tutte quelle persone che sia da tanto tempo che da meno lavorano accanto a lui e che lui stima , prendendo una decisione che ha lasciato i più a bocca aperta.

Ma i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, non sono rimasti in realtà così sorpresi da ciò che ha deciso dal momento che sanno molto bene che lui possieda un autentico cuore d’oro . Inoltre sa quando è il momento di donare una coccola e una sorta di premio a quelle persone che lavorano seriamente insieme a lui .

Lui è ” per il Natale a casa”

E tale regalo, decisamente speciale, consiste nel aver messo la scritta chiuso dal 23 al 26 dicembre incluso fuori dai suoi ristoranti. E se lo ha fatto è perché vuole che non solo lui ma che pure il suo staff, che lui chiama simpaticamente, ” la sua brigata”, possa riposarsi e trascorrere i giorni di festa in compagnia dei propri cari.

E questo la dice davvero lunga sullo chef, tra i più stimati del nostro Paese, sulla sua bontà d’animo e sui veri valori che ha. Lui starà in Campania, terra di origine della sua consorte, e già sa che si gusterà tanto buon pesce, come ha raccontato durante una bella chiacchierata a cuore aperto rilasciata a La Stampa.

Insomma, lui, come ha più volte ammesso, ” è per il Natale a casa”, e questa frase ha anche molto fatto riflettere alcuni suoi estimatori che magari avevano pensato di prenotare in uno sei suoi ristoranti qualche succulento pranzetto per la Vigilia o per il giorno del Santo Natale.