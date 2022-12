Aurora Ramazzotti, gli ha detto addio per sempre: “La mia salute mentale ne beneficerà”

Aurora Ramazzotti, figlia dell’insostituibile Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti, con il tempo è riuscita a togliersi l’etichetta della “figlia di…” grazie al suo indiscusso talento davanti alle telecamere. Con tanta dedizione si è costruita una carriera solida che le ha permesso di avere un suo spazio televisivo. Da qualche minuto ha voluto condividere con i suoi follower una decisione fatta per la sua salute.

Nata a Milano il 5 dicembre 1996, Aurora ha frequentato l’International European School per poi diplomarsi nel 2015. Successivamente ha frequentato l’Università Cattolica di Milano e allo stesso tempo ha studiato canto. Come la madre anche lei ha una passione per lo sport. È molto attiva sui social, ma con il tempo si è fatta apprezzare anche nel ruolo di conduttrice.

Dal 2017 è fidanzata con Goffredo Cerza, colui che renderà padre nel 2023. Michelle Hunziker e l’ex marito Eros non vedono l’ora di accogliere tra le braccia in un nuovo membro della famiglia. I fan sono contenti per Aurora, però allo stesso tempo si sono preoccupati per una sua scelta fatta nelle ultime ore. Ha spiegato che non poteva fare altrimenti.

Le scuse di Aurora Ramazzotti

Essendo un personaggio pubblico, Aurora tende a condividere la sua quotidianità sui social. Qualche mese fa ha chiesto scusa se non ha subito parlato della sua gravidanza, ma ha preferito agire in questo modo perché i primi mesi sono quelli più delicati. Scuse accettate senza problemi, dato che è comprensibile un atteggiamento così protettivo e cauto nel suo stato.

“Arrivederci Twitter”

Stavolta Aurora ha voluto mostrare di non essere più parte integrante del mondo di Twitter perché ha disattivato il suo account. Nella didascalia della storia ha scritto emotivo: “La mia salute mentale ne beneficerà”. In effetti è ben risaputo che la popolarità sia un lato positivo che negativo. I complimenti sono sempre ben accetti, ma le critiche se costanti e gravi possono nuocere gravemente alla salute mentale di una persona.

Aurora si è fatta le ossa nel corso di questi anni, però ora deve pensare a portare avanti la gravidanza nel modo più sereno possibile e non ha esitato a eliminare il suo account sulla piattaforma. Facendo dei conti, pare che a fine gennaio darà alla luce un bel maschietto. Si tratta del primo figlio per entrambi. Sicuramente potranno fare affidamento sui genitori che non vedono l’ora di diventare nonni.