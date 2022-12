Noemi Bocchi, ora è veramente stufa: così chiude la storia con l’uomo che le ha fatto battere il cuore

Da molti mesi ormai la bellissima Noemi Bocchi è la nuova compagna di vita dell’ ex Capitano della Roma. Ora i due hanno preso casa insieme sempre nella Capitale e lei è stata immortalata dai paparazzi di Chi mentre si accingeva a osservare gli ultimissimi lavori di ristrutturazione insieme a suo padre. Ma una nube è passata ora sopra il loro amore…

No, Ilary Blasi non centra assolutamente nulla, ma sarebbe l’ex di lei a darle un po’ di filo da torcere. Del resto- a quanto pare- non ha affatto preso bene la fine della loro liason. E così ha deciso di metterla alla berlina, creando un po’ di scompiglio anche sul Web. La replica della donna non si è fatta attendere…

Non è certamente facile essere la donna di un uomo così amato e in vista come Francesco Totti, considerato un re nella sua Roma. E non lo è nemmeno per il fatto che la sua separazione è sempre molto chiacchierata anche perché la sua ex moglie è niente meno che la meravigliosa Ilary Blasi, una delle conduttrici di punta delle Reti Mediaset.

Lei oggi si è rifatta a sua volta una vita dal punto di vista sentimentale accanto all’ affascinante imprenditore tedesco Bastian con il quale fa davvero sul serio e non si nasconde più, ma in ogni caso le chiacchiere sull’ormai ex coppia e sul loro divorzio non cessano mai. E ciò non è di aiuto certe volte per viversi in totale serenità una nuova relazione.

Ma Noemi sa che cosa significhi chiudere un matrimonio con tanto di prole dal momento che pure lei è stata sposata ed è mamma. Fatto sta che il suo ex marito è ancora- a quanto pare- sul piede di guerra e di tanto in tanto la attacca sul Web. ” Nessuno si è preso la briga di verificare le informazioni su mia moglie”, ha sottolineato in primis Mario Caucci per poi arrivare alla staffilata finale…

La risposta di Noemi alle accuse

L’uomo, intervistato da Chi, ha raccontato del suo matrimonio, durato ben 11 anni, ma soprattutto si è soffermato a parlare della sua tanto celebre ex. ” Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima?, ha chiesto l’uomo, sollevando un bel polverone. Ma al di là di ciò lui si augura che lei non abbia fatto le cose un po’ troppo in fretta andando già a vivere con Totti dal momento che sono entrambi genitori e, nel caso non andassero avanti, a soffrirne sarebbero anche i figli di entrambi.

E lei come gli ha risposto? Tramite una Storia caricata sul suo Profilo Ufficiale Instagram dove ha messo una foto con dedica indirizzata a lei da parte di Caucci con scritto ” Grazie per questi 10 anni unici”. E nel farlo ha aggiunto come sottofondo una musica da circo e un’infinita di faccine ridenti.

Un gesto forte e che non è passato- di certo- inosservato e che ha fatto chiaramente intendere che forse l’uomo nel corso della sua lunga intervista ha omesso qualcosa del suo matrimonio. Che prima o poi sarà forse Noemi a raccontarcelo?