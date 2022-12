Paola Barale, arriva il referto dall’ospedale: bruttissime notizie per Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di punta di Rai 1, sta anche quest’anno per raggiungere la sua fine. Difatti venerdì 23 dicembre andrà in onda in diretta e in prime time la finalissima in una puntata super natalizia. Ma in essa ci sarà anche la meravigliosa Paola Barale oppure no?

I telespettatori, così come i suoi fan, soprattutto quelli più storici, sono stati felicissimi di vederla tra i concorrenti della nota trasmissione di Mamma Rai anche perché la showgirl piemontese mancava da un po’ troppo dal Piccolo Schermo. In pista si è molto impegnata ma, nonostante ciò, non ha raggiunto i risultati tanto sperati. E ora arriva la doccia fredda per Milly Carlucci…

Quest’anno non è stata un’edizione molto fortunata a livello di salute dal momento che sono stati davvero svariati i concorrenti che si sono fatti male: Emma Stoccolma ci ha fatto assai preoccupare ma poi è riuscita a stare meglio mentre l’affascinante Gabriel Garko si è infortunato per la seconda volta. Ed è pertanto in forse la sua presenza alla finalissima.

E ora arriva per la Carlucci un’altra bella gatta da pelare: pare infatti che pure la meravigliosa Paola Barale non ci sarà, perlomeno non in pista. Del resto già nel corso della scorsa puntata non è riuscita a ballare dal momento che i problemi di salute sopraggiunti non le avrebbero consentito di farlo. Ne ha parlato a cuore aperto l’artista, sostenuta non solo dal suo maestro, ma anche della conduttrice che non ha mai smesso di sottolineare la sua eccellente tenacia.

” Ci ho pensato e non solo, sono andata anche dal medico che non mi ha dato l’autorizzazione a ballare, quindi stasera purtroppo non posso ballare“, ha svelato la donna alle telecamere. Ma come mai lei sta così male? In poche parole, come ha raccontato anche Milly, Paola da un po’ di tempo soffre di un problema di salute da tenere certamente da conto e che era sconosciuto ai più…

Parla dei suoi problemi di salute ma c’è chi non ci crede e allora…

In poche parole ha delle costole incrinate e ciò non le consente di respirare bene. Capite dunque che in queste condizioni non può fare attività fisica nè tanto meno ballare! Nonostante ciò la Barale, in nome della sua grande grinta ed eccellente determinazione, non si è lasciata inizialmente abbattere, e ci ha provato. Ma poi -alla fine- ha pensato alla sua salute e dopo aver parlato a lungo con il medico ha capito che non poteva più andare avanti a fare finta di niente!

“Mi sono impegnata molto, il charleston non mi piaceva, alla fine invece ha fatto in modo ( riferendosi al suo insegnante, ndr) che fosse una cosa bella anche per me: è molto veloce e non ce la faccio proprio con il fiato. Vado in apnea, non ce la faccio”, ha dichiarato assai rammaricata la donna che poi ha deciso di mostrare sui Social il referto del medico, dedicandolo espressamente ai classici San Tommaso.

Eh sì, dopo che lei ha fatto queste rivelazioni in puntata, c’è anche stato chi sia in studio che sui Social, ha cominciato a chiacchierare molto a riguardo, sostenendo- in poche parole- che lei avesse un po’ esagerato la faccenda. Ma lei che non ammette di essere presa in giro e non creduta, avendone poi le prove, più che lampanti tra l’altro, di ciò che ha raccontato ha decido di renderle pubbliche.