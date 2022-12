Francesca Chillemi, colpita dalla subdola malattia: le condizioni oggi

Francesca Chillemi non è solo una donna molto bella e dotata di una fisicità notevole, non per nulla ha un passato da Miss, ma è anche un’attrice molto brava sia per il Piccolo che per il Grande Schermo, che ha dimostrato nel corso del tempo di possedere un talento davvero ragguardevole, sia in ruoli drammatici che più brillanti. Ma ora fa preoccupare i suoi fan per un problema di salute che l’ha da poco coinvolta.

L’artista non sta molto bene, la notizia è delle ultime ore ed è diventata in men che non si dica virale. I suoi sostenitori ,che sono sempre più numerosi ,sono sempre più preoccupati per lei e per il suo stato di salute.

Ha raggiunto come una sorta di fulmine a ciel sereno il vasto mondo del Web il triste annuncio che ha gettato nel panico gli italiani di ogni età, dal momento che lei è oggi un personaggio non solo molto in vista ma anche amatissimo. Per molti telespettatori lei è Azzurra Leonardi, indiscussa protagonista di Che Dio Ci Aiuti, ora che è pronta a salutare il set la mitica Elena Sofia Ricci, che per tanti anni ha rivestito il ruolo di Suor Angela.

Tra l’altro è proprio in questa serie, targata Rai Uno, che ha avuto il piacere e l’onore di conoscere anni fa l’attore turco Can Yaman, considerato un autentico divo nel nostro Paese, con il quale, in tempi ben più recenti, ha lavorato fianco a fianco nella fiction delle Reti Mediaset Viola Come Il Mare, per la quale si sta ipotizzando un sequel, sebbene non a breve.

Si era anche vociferato di una possibile liason tra i due, ma a quanto pare sono solo ottimi amici e due colleghi che si stimano nel profondo. Ma mentre lui ora è impegnatissimo sul set, lei è a casa malata. Ma come sta oggi la donna?

Francesca è positiva e al suo posto arriva Suor Costanza!

Cominciamo col dire che Francesca ha contrato il Covid-19 che ancora oggi, nonostante i vaccini, serpeggia tristemente nelle nostre vite, ed essendo positiva non solo deve stare necessariamente isolata ma non può chiaramente apparire in pubblico ne tantomeno partecipare ad un programma televisivo.

Le era stato proposito di partecipare alla semifinale di Ballando Con Le Stelle in qualità di ballerina per una notte, ma ovviamente per tale motivo di salute è stata – suo malgrado – costretta a rinunciare.

Al suo posto la meravigliosa Valeria Fabrizi, anche lei star di Che Dio Ci Aiuti, che lo scorso anno ha partecipato al programma danzereccio di Rai Uno in qualità di concorrente, per altro molto brava e apprezzata dalla giuria.