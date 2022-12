Test Psicologico, l’Albero di Natale che scegli rivela come ti vedono gli altri | Non farlo se non vuoi scoprire la verità

Quando si vuole ammazzare il tempo capita di navigare su Internet e scoprire l’esistenza di test psicologici utili per scoprire tanti lati della propria personalità. Uno in particolare riguarda l’albero di Natale e, visto che stiamo nel periodo natalizio, potrebbe essere divertente farlo.

L’albero di Natale ha una storia alle spalle di cui non tutti sono a conoscenza. Ai tempi dei Celti l’abete rappresentava la vita eterna e tale concetto fu ripreso dai cristiani che l’associarono a Cristo. Il primo vero albero di Natale fu introdotto in Germania nel 1611 dalla Duchessa di Brieg. Quest’ultima nel periodo natalizio voleva ornare un angolo di una delle sale del castello e così chiese alla servitù di portare all’interno della struttura un abete.

Successivamente a Tallinn, capitale dell’Estonia, nel 1441 fu collocato al centro della piazza del municipio un grande abete e attorno ballavano coloro intenti a trovare marito o moglie. Attualmente, a partire dall’8 dicembre, nelle nostre case si respira aria natalizia grazie appunto a questo simbolo e ognuno di noi sceglie delle decorazioni specifiche che possono mettere in risalto alcuni tratti della nostra personalità. Proprio per questo è stato realizzato un test che vale la pena fare.

Minimalista, retrò, classico, tradizionale

Se si sceglie il primo albero vuol dire che si ha uno stile di vita semplice e la persona in questione ama la semplicità. Il secondo albero rappresenta la scelta di coloro che hanno un gusto retrò, ovvero uno sguardo più rivolto verso il passato che il presente. È palese il trionfo della tradizione difficile da dimenticare. Il terzo denota una personalità solare con la tendenza ad andare controcorrente. Tuttavia si conservano i valori classici e per questo motivo si sceglie questa albero perché è illuminato e decorato come la tradizione richiede. Il quarto rappresenta la scelta di chi rispetta rigorosamente la tradizione natalizia. Non a caso l’albero è decorato proprio come quelli che vediamo nelle piazze delle città o nei film ambientati proprio in questo periodo dell’anno.

Essenziale ,silenzioso, anticonformista, empatico

Il quinto è scelto dalle persone che amano l’essenza della vita. Andando nello specifico, si è predisposti alla semplicità assoluta. Di conseguenza i regali fatti a mano sono quelli più apprezzati. Il sesto albero ci proietta nei boschi colmi di neve. Chi lo sceglie tra gli altri evidentemente evidentemente ama immergersi nella natura e vivere appieno il significato del Natale.

Il settimo è tipico di chi vuole sperimentare continuamente nella quotidianità ed esternare l’indole anticonformista. L’ottavo denota empatia e sensibilità. Un albero privo di decorazioni, ma è in grado di trasmettere tanto a coloro che riescono a vedere il bello anche nell’assoluta semplicità.