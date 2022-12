Elisa, purtroppo ha dovuto prendere la triste decisione: c’è stato poco da fare

Elisa è una delle cantanti più amate del mondo della musica sia italiana che internazionale. In queste ore ha allarmato coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi perché è stata costretta a non presentarsi sul palco. Essendo un personaggio pubblico, non ha esitato a parlare di una malattia che la sta affliggendo. Ma cosa sta succedendo all’amatissima cantante? Andiamo a scoprirlo.

Elisa, nata a Trieste il 19 dicembre 1977, ha avviato la sua carriera a 19 anni con l’album d’esordio Pipes & flowers. Nel 2001 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Luce (tramonti a nord est) e ciò le ha permesso di scalare la vetta del successo. Nel piccolo schermo si è messa alla prova anche in alcuni programmi televisivi, come Amici quando era il coach di una delle due squadre.

Avrebbe dovuto cantare il 16 dicembre a Torino e il 21 nel capoluogo toscano. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia del loro rinvio ed è stata proprio lei a spiegare il motivo di questa decisione. Le due date del tour Antimate night avrebbero chiuso in bellezza l’anno 2022 per Elisa, ma a causa di alcuni problemi di salute è stata costretta a venire meno al suo impegno. Ne ha parlato attraverso un video destinato ai suoi follower. Ha ammesso di soffrire di una malattia.

“Ho la vertigine parossistica posizionale”

“Mi scuso tantissimo con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino e poi per quelli di Firenze, ma li stiamo spostando. Quindi è tutto ok. Volevo rassicurarvi, mi è successa una roba super strana, mai successa in tutta la vita: mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale. Un’esperienza strana…Per fortuna non è niente di grave…Le prime 24 ore sembrava di essere al luna park, dopo è andata meglio ma avevo vertigini e nausea. Una cosa stranissima, non mi potevo muovere”. Ecco cosa ha riferito nella prima parte del video.

“Conto di riprendere il mio tour normalmente”

Poi ha proseguito nel discorso: “Stiamo riposizionando i concerti di Torino e Firenze su gennaio. Mi sento sempre meglio e ogni giorno va meglio. Vertigini e nausee mi stanno passando quasi del tutto e quindi conto di riprendere il mio tour normalmente da Roma. Ci rivedremo presto per tutto il resto degli appuntamenti”.

Ma qual è la descrizione esatta di questa malattia? E’ un disturbo che causa una sensazione di movimento stimolando il canale semicircolare posteriore dell’orecchio interno. Nulla di preoccupante, in quanto basta solo concedersi qualche giorno in più di riposo.