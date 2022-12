Chanel Totti, ecco con chi ha deciso di passare il Natale: brutto colpo per uno dei due genitori

Quando due genitori si lasciano, al di là che siano famosi o meno, è davvero dura per i figli mettersi il cuore in pace. E quando ci sono ” in ballo” le festività è davvero dura scegliere con chi trascorrerle. Lo sa bene la bellissima Chanel, figlia dell’ ex capitano della Roma Francesco Totti e della meravigliosa Ilary Blasi. E la sua scelta ha spaccato letteralmente il cuore in mille pezzi a un genitore.

La separazione è fresca e il divorzio imminente. E il fatto di essere entrambi personaggi molto in vista e amati dal grande pubblico di ogni età non aiuta di certo a vivere la situazione, già assai delicata di suo, in maniera più serena. E se poi ci sono anche dei figli di mezzo allora sì che è ancora più tosta!

E quando una di loro, che è una splendida quindicenne, nonché una vera star di Tik Tok, decide con chi dei due genitori trascorrere il Natale, che è una festa importantissima per le famiglie, se da un lato il prescelto ha il cuore che trabocca di gioia, l’altro, può soffrire davvero tanto.

Ma – del resto- visti i rapporti assai tesi non era assolutamente possibile agire diversamente. Lui poi ha da tempo una nuova compagna, stiamo parlando della sensualissima Noemi Bocchi, con la quale ha preso casa a Roma Nord, mentre lei, che ha tenuto la casa all’ Eur, ha intrapreso una nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian con il quale non si nasconde più.

Tuttavia la loro è-almeno per il momento- una storia a distanza e non si sa molto di lui, dunque se ha un matrimonio finito alle spalle e figli. Quel che sappiamo è che a Natale non era con lei. Lei che lo ha trascorso a casa con le sue adorate sorelle ma non con i suoi figli dal momento che, non solo la secondogenita Chanel, ma anche il primogenito Cristian e la piccola Isabel, lo hanno trascorso con il padre.

Chanel ha scelto, chi è il prediletto?

Certo è che per lei sarà stato davvero doloroso trascorrere la festa lontana dalla sua prole ma è anche vero che i ragazzi vivono con lei e che devono frequentare il loro papà al quale sono molto legati. Tra l’altro Chanel è quella che adora apparire maggiormente in sua compagnia sia per dei semplici selfie che per dei video, decisamente esilaranti, che diventano in men che non si dica virali.

Ultimamente poi la ragazza ha ricevuto un misterioso mazzo di rose rosse ma non ci ha mai rivelato il nome del suo ammiratore che è rimasto per tanto segreto al vasto popolo del Web, ma forse non per il suo adorato papà con il quale si è divertita, insieme a suo zio Riccardo e a si fratelli, a giocare a tombola, oltre che ad altri giochi da tavola, come una famiglia qualunque.

Presente ovviamente anche la splendida Noemi Bocchi che di recente è stata attaccata, tramite alcune interviste, dal suo ex marito per alcune notizie sul suo conto. Ma lei se ne infischia e va avanti, forte del suo amore con il bel Francesco che è sempre più innamorato di lei. Con anche il placido consenso di Chanel che lo ha scelto per Natale.