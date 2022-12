Ignazio Boschetto, purtroppo sembra finita per sempre: l’addio sconvolge i fan

Il Volo, i fan, decisamente numerosi e sparsi un po’ in tutto il mondo, nelle ultime ore hanno rizzato le antenne in testa e ora hanno il cuore ricco di autentico dolore. Si parla di addio, un argomento decisamente tosto e che non può non preoccupare gli amanti della buona musica. Che cosa ha in mente Ignazio?

Il giovane ha molto sofferto in passato per la malattia della sua adorata madre e poi per la dipartita, di solo qualche anno fa, del padre, avvenuta mentre si trovava insieme ai suoi colleghi al Festival di Sanremo per un omaggio a Ennio Morricone, al quale hanno dedicato pure uno splendido e assai intenso cd.

Poi ha preoccupato tantissimo i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, raccontando di aver avuto non pochi problemi di salute da piccolo, dal momento che è nato con un solo rene. Una notizia decisamente sconvolgente e dura da digerire che però lui ha smussato sostenendo che, nonostante ciò, riesce a vivere sereno.

Negli ultimi anni ha perso svariati kg e oggi è in gran forma. E così sono aumentate a dismisura le sue fan personali che lo trovano decisamente affascinante e che non rivolgono pertanto più le loro attenzioni solo nei confronti di Gianluca Ginoble, il bellone del trio, nè di Piero Barone.

Fatto sta che quando i ragazzi, sia a Verissimo che a Domenica In, dove sono stati in entrambi i casi graditissimi ospiti, parlando a cuore aperto della loro carriera e delle loro vite, si sono soffermati poi sull’amore e sulle loro relazioni molte sostenitrici sono rimaste assai deluse nell’ appurare che due di loro fossero innamorati e felicemente fidanzati.

Ignazio e l’addio: preparate i fazzoletti!

In pratica l’unico single sarebbe Piero. Gianluca ha parlato della sua nuova lei, sostenendo che sia chiama come la sua amatissima mamma, mentre Ignazio ha raccontato di avere una storia a distanza con una bellissima ragazza che vive in Brasile. Si tratta di una ballerina professionista che è una vera star nel suo Paese. Ana Paula Guedes, questo è il suo nome.

Peccato che dopo che i due siano apparsi per quasi due anni insieme sui Social, quando lui riusciva ad andare a trovarla, o lei partecipava ad alcune tappe in giro per il mondo de Il Volo, ora non si fanno più vedere in questa maniera. Prima era un continuo farsi selfie o video, alcuni dei quali decisamente esilaranti.

Ma da qualche mese nessuna traccia della donna si ha sul Profilo Ufficiale Instagram personale di Boschetto e così si è iniziato a ipotizzare che l’amore sia finito, sebbene a oggi nessuna conferma sia mai arrivata da entrambi, anche se lei appare molto serena e tranquilla…