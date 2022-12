Tacito ‘accordo’ tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ora esce tutto allo scoperto

Non sono più una coppia da moltissimi anni, nonostante i rispettivi fan sperassero, e in certi casi sognassero pure ad occhi aperti, un bel ritorno di fiamma, eppure Elisabetta Gregoraci, meravigliosa showgirl oggi lanciatissima pure nelle vesti di attrice, e l’imprenditore e manager asso piglia tutto Flavio Briatore, si fanno vedere spesso insieme. Come mai?

Lui si professa ancora single, nonostante sia – indubbiamente- un uomo molto corteggiato, mentre lei, dopo svariati flirt, ha ritrovato l’amore tra le braccia del giovane imprenditore Giulio Fratini con il quale ormai non si nasconde più. E allora che ci fa con l’ ex? Il suo nuovo lui non sarà forse geloso?

Tra la donna e il suo ex marito, sì perché i due sono stati pure marito e moglie, nonostante non stiano insieme da un pezzo, c’è ancora tanta stima reciproca. Certo, non deve essere stato per nulla facile chiudere la relazione, al di là delle ragioni che li hanno spinti a prenderla, anche perché se due persone decidono di sposarsi è perché si amano davvero molto e credono sul serio non solo nel loro presente insieme ma anche nel loro futuro.

Poi le loro strade si sono separate e lei si è concentrata ancora di più sul lavoro, diventano un’eccellente conduttrice e studiando sodo per diventare pure un’attrice. E oggi si divide con una certa disinvoltura tra un set e una registrazione in TV. Inoltre trova anche il tempo per fare tanta attività fisica e in particolare per fare palestra, anche perché ne ha una persino in casa sua!

Ed è qui che si mostrava perlopiù durante lungo e decisamente estenuante lockdown, che ci ha preso tutti quanti di contropiede, con mise sensuali che mettevano in men che non si dica in chiara luce la sua eccellente fisicità. Scatti che poi venivano tosto pubblicati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove trovano- per la verità- grande spazio anche altri di tutt’altro genere.

Uniti per amore di Nathan Falco

Stiamo parlando di quelli ancora più privati e legati alla sua meravigliosa famiglia alla quale è – a dir poco- legatissima e ancor di più a quelli che la vedono in compagnia dell’ adorato figlioletto Nathan Falco, oggi adolescente, nonché di Flavio che è il padre del ragazzino. I tre trascorrono molto tempo insieme, come le vacanze estive ma anche altri importanti momenti, come il Santo Natale.

E – in questi giorni di festa – durante i quali il ragazzetto è in vacanza, la ex coppia ha deciso di stare insieme per il bene della loro creatura che infatti sta crescendo serena. In poche parole i due, che si vogliono ancora oggi un gran bene, pur avendo smesso di essere marito e moglie, non hanno mai voluto farsi la guerra, ricordandosi che, sebbene non stiano più insieme, rimarranno comunque legati per sempre dalla presenza di Nathan Falco.

Ed è dunque per amore suo, memori anche del fatto che per un figlio questo sentimento non avrà mai fine, che devono frequentarsi e farlo sentire amatissimo da entrambi. E’ questo il tacito accordo che i due hanno preso e che hanno tutta quanta l’intenzione di portare avanti ancora!