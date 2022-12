Serena Bortone, piumino e cappellino di lana: mai vista così casual | E’ irriconoscibile

La meravigliosa Serena Bortone, tra le conduttrici più apprezzate da Mamma RAI dagli italiani di ogni età, non solo in nome della sua eccellente professionalità ma anche della sua innata classe, stupisce tutti quanti con una nuova mise decisamente molto ma molto casual: piumino sportivo e cappellino di lana. Mai vista così!

Siamo solitamente avvezzi a vedere la donna vestita in maniera impeccabile ed elegante sul Piccolo Schermo, con i suoi splendidi capelli biondi freschi di piega, bei mossi con tanto di boccoli, e un make up elegante che mette in luce le sue belle labbra e i suoi occhioni. Ma ora…

La nota giornalista si sta godendo dei meritatissimi giorni di vacanza al fine di ricaricare come si deve le pile. Del resto per lei il 2022, che è praticamente quasi finito, è stato un anno bello tosto e lo sarà anche il 2023 che è alle porte. La sua trasmissione pomeridiana trasmessa da Rai Uno piace sempre tantissimo e lei è molto stimata e apprezzata dai telespettatori che aumentano a dismisura.

Poi nell’ ultimo periodo ha avuto una gatta da pelare non di poco conto che riguarda l’allontanamento dal suo contenitore pomeridiano di Memo Remigi, reo di aver dato qualche palpatina di troppo alla collega Jessica Morlacchi, che non ha fatto gradito l’atteggiamento dell’uomo che è stato poi mandato via dal Piccolo Schermo.

Da allora, a parte qualche piccola apparizione dove gli si chiedeva il suo racconto dei fatti e la consegna da parte di Valerio Staffelli del famoso tapiro nel corso di una puntata di Striscia la Notizia, lui è sparito e a- quanto pare- Serena di lui non ne vuole più sapere, tant’è che non gli risponde più nemmeno al telefono.

Piumino e cuffietta di lana, la sua nuova mise

Ma ora l’amarezza è passata e lei si sta godendo dei momenti di svago e di puro divertimento a Londra. E nel farlo non ha perso la saggia abitudine di mandare qualche bel salutino, decisamente assai gradito, ai suoi fan con la pubblicazione di un paio di scatto, con molta probabilità dei meri selfi, pubblicati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei magistralmente gestito.

In essi la donna appare sorridente e raggiante al massimo grado, con gli occhi che le brillano. E’ ben truccata con gli occhi messi in primo piano grazie all’ uso assai sapiente di matita e mascara, rigorosamente black, e le sue labbra sono rese ancora più seducenti dall’ applicazione di un rossetto mat tendente al color mattone. Pelle di porcellana e capelli mossi che poi bella seconda foto diventato ben più lisci e tendenti a un finto spettinato.

Indossa un comodo piumino verde militare dal taglio sportivo e in seguito pure una semplice cuffietta di lana bianca. Un look decisamente scanzonato e – a tratti- birichino che mette ancora una volta in luce la sua ingente bellezza. E sono pioggia di like e di cuoricini palpitanti per lei.