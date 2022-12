Belen Rodriguez spedisce un biglietto a Spinalbese: il contenuto è da lacrime

Antonino Spinalbese, da diversi mesi a questa parte, è rinchiuso nella Casa Più Spiata d’ Italia, in qualità di concorrente della settima e assai turbolenta edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche a sto giro dal camaleontico Alfonso Signorini. Ergo anche per Natale non ha potuto vedere i suoi cari. E la sua ex che fa? Gli manda un biglietto!

I rapporti tra i due non sono dei migliori, anzi, possiamo pure dire che oggi come oggi sono pure assai tesi. Inoltre la showgirl argentina non ha mai visto di buon occhio la decisione dell’uomo di voler partecipare al padre di tutti i reality. Ma ora ecco che questo bel gesto apre un bello spiraglio di luce all’interno della loro passata relazione.

No, non fraintendiamo e non creiamo false aspettative: se lui al GF si professa single e sta infrangendo non pochi cuori, giocando- secondo molti telespettatori- ” sporco” con svariate colleghe, lei da mei e mesi, diciamo pure dalla tarda primavera, è tornata a fare coppia fissa con il suo affascinante marito, nonché padre del suo figlio primogenito Santiago.

Stefano è oggi un uomo realizzato e non si sente più ” il signor Rodriguez”, come- invece- era accaduto in passato. Lavorano entrambi moltissimo e sono decisamente impegnati sul Piccolo Schermo ma anche in qualità di assai graditi testimonial per svariati marchi dal momento che sono tra i personaggi più amati in assoluto dagli italiani.

E il grande pubblico, quando ha avuto la conferma del ritrovato amore, si è dimostrato fin da subito al settimo cielo come- del resto- lo sono lorio ancora oggi, tant’è che stando pensando di allargare presto la famiglia. Ma lei- a onor del vero- ha anche una figlia, che è ancora tanto piccina, che ha avuto non dal noto conduttore partenopeo, ma da Antonino Spinalbese.

Un biglietto speciale per Antonino

Stiamo chiaramente parlando di Luna Marì che è guarita dalla brutta influenza presa sia da lei che dalla sua meravigliosa mamma. Le due, insieme a Santiago e a Stefano, sono andate in Costiera Amalfitana a trascorrere il Santo Natale e rimarranno in zona Napoli per tutto il periodo di festa. A festeggiare con loro tanti amici e parenti ma non la sorella di lei, la bellissima Cecilia, e il promesso sposo Ignazio Moser, che stanno trascorrendo una vacanza sulla neve, decisamente molto romantica.

E la bimba non ha- dunque- potuto vedere il suo papà dal momento che lui è ancora rinchiuso nella Casa. Ovviamente lui, come ogni padre che si rispetti, parla a gogo di lei e sostiene che le manchi tantissimo. E così la sua ex, nonché madre di sua figlia, ha pensato di inviargli un bigliettino ove la bimba lo salutava.

Un gesto dolcissimo che avrà- di certo-fatto commuovere fino alle lacrime Antonino che non si aspettava certamente un gesto simile. E chissà che finita la sua esperienza all’interno del padre di tutti i reality, i rapporti con Belen non si facciano più distesi…