Rai, bruttissimo risveglio per una delle conduttrici più amate: la notizia è dell’ultima ora

E’ stato decisamente un assai amaro risveglio per una delle conduttrici dell’ Azienda di Viale Mazzini, in particolare della Rete Ammiraglia. Difatti ora come ora la donna, che è un’ immensa professionista, dovrà necessariamente fare i conti con una cattiva notizia che sta pian piano dilagando pure in Rete.

Non ci voleva proprio ma- purtroppo- nella vita in generale, così come sul lavoro, e dunque anche nel vasto mondo dello Spettacolo, possono accadere non solo imprevisti ma anche arrivare delle decisioni da parte di altre persone che mai e poi mai ci saremmo aspettati e che pertanto arrivano per noi come una sorta di doccia fredda, anzi, gelata!

E sebbene non siamo più dei ragazzini, ma- al contrario- persone navigate non solo dal punto di vista strettamente anagrafico ma anche e- soprattutto- lavorativo e professionale, ergo dovremmo averci fatto ” il callo” in tale direzione, quando arrivano notizie di un certo genere non siamo mai davvero pronti a riceverle.

E se poi con una persona abbiamo lavorato fianco a fianco per un lungo periodo, e qui stiamo parlando addirittura di anni, a un lungo progetto, allora la delusione può assumere toni decisamente forti e cocenti. Anche perché poi, trattandosi di una trasmissione assai longeva e molto seguita dagli italiani di ogni età, è praticamente impossibile- come si suol dire- ” lavare i panni sporchi in casa”.

Il chiacchiericcio diventa così pressante e persino invadente sul Web e in particolare sui Social. Tutti vogliono necessariamente saperne di più e la Stampa fa di tutto per intercettare le protagoniste della situazione. Sì, sono due donne, bellissime e bravissime, mentre la trasmissione della quale stiamo parlando è Ballando Con Le Stelle.

Milly delusa da Selvaggia

La conduttrice delusa è dunque la meravigliosa Milly Carlucci mentre la persona che le ha procurato un gran dispiacere sarebbe Selvaggia Lucarelli che, sebbene il team autorale e la produzione, l’abbia confermata anche per la prossima stagione, lei non è ancora del tutto certa di voler continuare l’esperienza, perché troppo delusa da certe situazioni vissute nel corso dell’ultima edizione che si è appena conclusa.

“So che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Se farò Ballando con Le Stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, io credo si debba ragionare sull’ accaduto”, ha fatto sapere la giornalista che non ha visto di buon occhio la vittoria di Luisella Costamagna in coppia con il maestro Pasquale La Rocca.

Una vittoria che tra l’altro ha fatto molto discutere anche presso i telespettatori, sebbene alla fine sia stato il televoto a far salire sul podio la donna che ha ballato solo durante le prime puntate della trasmissione. Poi si è ritirata a casa di un infortunio ed è tornata in pista in forma smagliante durante la semifinale dove è avvenuto il ripescaggio. Infine, è andata dritta alla finalissima dove ha trionfato, tra le varie polemiche che ancora oggi non cessano di esistere.