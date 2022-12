Loredana Lecciso finalmente è felicissima: nozze in casa

Loredana Lecciso è nota per essere la compagna di vita di Albano Carrisi. Non ha mai espresso il desiderio di convolare a nozze, eppure adesso proprio in casa sua si festeggerà un lieto evento. Il cantante le avrà forse chiesto la mano dopo tanti anni? Andiamo a scoprire subito la risposta.

È ben risaputo che Albano Carrisi si è sposato con Romina Power nel 1970 e dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Le loro strade si sono separate dopo la scomparsa nella primogenita nel 1994, anche se hanno condiviso la carriera artistica. In un secondo momento nella vita del cantante è arrivata Loredana Lecciso che lo ha reso padre di Albano Junior e Jasmine.

Ormai la Lecciso ha imparato a convivere con l’etichetta “la moglie di…” e a essere messa in secondo piano per Romina Power. Non si sono mai sposati per volontà del cantante perché non ha intenzione di rivivere i momenti tristi vissuti per colpa della separazione. Tuttavia adesso la donna potrà festeggiare le imminenti nozze che la riguardano in particolar modo. Qualcuno ha pensato a un ripensamento di Albano, però le cose stanno diversamente.

Nozze in vista per la figlia di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è stata anche lei sposato in passato. L’ex marito si chiama Fabio Cazzato, proprietario della rete televisiva leccese Canale Otto, dal quale ha avuto una figlia 22enne di nome Brigitta. Quest’ultima nel 2022 aveva riferito ai suoi followers di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Yan su una barca. Così ho avuto inizio l’organizzazione della cerimonia che l’anno prossimo si terrà in Kenya. Hanno scelto questo posto perché lì il futuro sposo lavora e gestisce un locale e un hotel.

Tutti accanto a Brigitta

La ragazza è in buoni rapporti con Cristel e Romina Junior. Basta ricordare che è stata la damigella d’onore per le nozze della prima. Per quanto riguarda Albano, anche lui sarà presente al lieto evento: “Albano non si sbilancia molto e per me è stato importante vedere come lui e la famiglia hanno accolto Yan”, ecco cosa ha detto Brigitta al settimanale Nuovo. Loro sono l’esempio che non sempre ci sono astio e rancore all’interno di una famiglia allargata.

Ci sarà anche il padre Fabio, anche se la conferma non è ancora arrivata. Del resto di lui non si sa nulla, soprattutto da quando si è separato da Loredana Lecciso dopo 3 anni d’amore.