Uomini e Donne, dov’è finito Luciano: ora tutta la verità che non fa stare tranquilli i fan

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo la soap opera turca Terra Amara. Alcuni partecipanti entrano subito nel cuore dei telespettatori e tra questi c’è il simpatico Luciano, appartenente al Trono over. Molti si chiedono che fine abbia fatto. La risposta non piacerà.

Nelle prossime puntate il pubblico di Uomini e Donne resterà incollato davanti al piccolo schermo per via di alcuni colpi di scena. In primis non sarà più presente nel parterre femminile Pinuccia. È stata allontanata dallo studio in seguito al finto svenimento avuto nel pieno di una discussione con Tina Cipollari. La conduttrice ha spiegato che la decisione è stata presa per tutelarla dai commenti negativi della massa.

Poi tornerà Ida Platano per raccontare di come si sta evolvendo la sua relazione con Alessandro Vicinanza. Durante l’esposizione dei fatti la dama di Brescia avrà un confronto con Riccardo Guarnieri e verrà fuori che lui le ha mandato in questo periodo di messaggi. Inevitabile è stato l’intervento di Gianni Sperti tale da spingere l’affascinante pugliese a lasciare lo studio. Nel frattempo, nel mezzo di tanto trambusto, qualcuno ha notato l’assenza di Luciano nel parterre maschile. Per quale motivo non c’è più? Andiamo a scoprirlo.

Luciano alla conquista degli italiani

I fan di Maria De Filippi stanno bene che il 72enne cavaliere è stato ospite di C’è posta per te ed è piaciuto così tanto agli italiani che la conduttrice gli ha proposto di partecipare all’altro programma televisivo. Nonostante l’età ha una grinta e una voglia di vivere che influenzano positivamente coloro che lo incrociano sul proprio cammino.

Problemi di salute per il cavaliere

Purtroppo adesso sta facendo i conti con dei problemi di salute. Non è chiaro quando tornerà per esibirsi in balletti divertenti, fatto sta che ora deve stare a riposo. Non si può andare nello specifico perché non si sa di quali problemi stia soffrendo. Il pubblico si è mostrato molto in pensiero per lui, ragion per cui stanno ponendo tante domande e al momento non c’è risposta.

Per ora i riflettori sono puntati su Gemma Galgani, la quale ha chiuso in mal modo con il corteggiatore Mario. Infatti non vorrà più uscire con lui. Gianni ha difeso a spada tratta la dama torinese mentre Tina le punta sempre il dito contro. A prescindere da tutto il pubblico crede che qualche colpo di scena dietro l’angolo ci sarà.