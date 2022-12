Maria Chiara Giannetta, finalmente il lieto annuncio: dopo 2 anni ci è riuscita

Maria Chiara Giannetta è oggi una delle attrici più amate non solo del Piccolo ma anche del Grande Schermo dagli italiani, giovanissimi in primis. Vera star della fiction nostrana, ci ha conquistato tutti quanti anche con la sua bellezza e la sua innata simpatia sul palco del Teatro Ariston dove per una sera ha condotto il Festival accanto al mitico Amadeus.

Irresistibile poi è stato il siparietto che sullo stesso palco e nella stessa kermesse, nota e apprezzata in tutto il mondo, ha tenuto con il collega Maurizio Lastrico, che è stato visto più volte come il suo nuovo fidanzato. Ma i due pare che siano soltanto ottimi amici. E ora arriva la lieta novella che scalda i cuori…

La notizia è arrivata all’ improvviso sul finire del 2022 e ha in men che non di dica fatto saltare dalla gioia i suoi estimatori, compresi chiaramente quelli che si possono considerare, anche con un pizzico di sano orgoglio, della prima, se non addirittura della primissima ora. Dopo che ha rivelato che- purtroppo- non sarà più nel cast di Che Dio Ci Aiuti, ma che lo sarà di certo nella nuova stagione di Don Matteo, fiction che le ha donato la fama ad ampio raggio, ha confermato un suo nuovo impegno lavorativo.

Nella serie, tra le più seguite e amate in assoluto di Mamma Rai, che ha visto di recente il passaggio di testimone tra il carismatico Terence Hill e l’affascinante Raul Bova, lei impersona la Capitana Anna Olivieri da svariate stagioni. Un ruolo decisamente vincente e convincente e che lei ama moltissimo.

Poi la vedremo nella seconda e assai attesa stagione di Blanca, dove riviste il ruolo di assoluta protagonista, accanto a uno strepitoso Giuseppe Zeno e a un bravissimo Pierpaolo Spollon, per l’immensa gioia dei telespettatori dell’ Azienda di Viale Mazzini. Ma ora anche Mediaset sta per donarle nuovamente “un certo spazio”…

Sta per ritornare anche su Canale 5

Eh sì, difatti la donna, sarà presentissima nella sequel di Buongiorno Mamma, insieme a Raul Bova con il quale ha avuto modo di lavorare a stretto contatto anche nella più recente stagione di Don Matteo. La serie torna in prime time su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione che ha riscosso un successo davvero notevole.

E lei come si sta affrontando per svolgere al massimo grado la sua professione? Leggendo dei buoni libri e facendo tanta attività fisica che è un vero toccasana non solo per il corpo ma anche per l’anima. Inoltre è una grande appassionata di yoga, come ci ha fatto sapere tramite alcuni post pubblicati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui trovano anche spazio foto che la ritraggono sul set o in altri momenti di mero relax in mezzo alla natura o all’interno delle pareti della sua amatissima casa. E lei, anche senza un filo di trucco, è sempre bellissima!