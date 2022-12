Orietta Berti in lacrime: l’ha lasciata sola dopo tanti anni d’amore

Orietta Berti è una delle cantanti che ha fatto la storia del mondo della musica italiana. Nota anche all’estero, vanta di una carriera senza paragoni. Purtroppo durante un’intervista rilasciata a Domenica In ha fatto una dichiarazione inaspettata su questo Natale. Non sono mancate le lacrime.

Nata a Cavriago il primo giugno 1943, Orietta Berti è anche un’attrice e un personaggio televisivo. Attualmente ricopre il ruolo di opinionista nella Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli, la quale nelle prossime puntate sarà sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Tutti sono concordi nel dire che sta svolgendo nel migliore dei modi il suo lavoro, in quanto con obiettività descrive le dinamiche del gruppo della casa.

La sua musica è arrivata in Austria, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito e tanti altri Stati. L’elenco è interminabile, chiara conferma del suo uomo indiscusso talento. Con Ornella Vanoni, Patty Pravo, mia Martini, Iva Zanicchi, Mina e Milva è stata considerata una delle cantanti più famose degli anni sessanta e settanta. Sicuramente nel corso della sua vita ha accumulato tanti successi, eppure non sono mancate le lacrime nell’ambito privato. Ne ha parlato proprio con Mara Venier.

Orietta Berti parla a cuore aperto

Orietta Berti sta cavalcando tuttora l’onda del successo e il merito è di Alfonso Signorini che le ha dato la possibilità di ricoprire il ruolo di opinionista nel suo reality. Durante l’intervista rilasciata nello studio di Domenica In ha raccontato tutto della sua vita: dall’amore per il marito Osvaldo e i figli Omar e Otis fino ad arrivare all’argomento del gossip. Poi si è focalizzata su un pensiero che la rende triste ancora oggi: la morte del cane.

“Non stava bene da qualche mese…Mi manca”

“Per Natale non voglio chiedere di più perché ho tanto Mara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo; devo dire solo una cosa, questo è il primo Natale dopo nove anni e mezzo che mi manca il mio cane Otello, l’ho perso pochi giorni fa, tutti quelli che amano gli animali sanno che vuoto possono lasciare“.

Anche a Verissimo con Silvia Toffanin ne ha parlato di recente: “Poco prima della puntata è mancato Otello. Aveva 8 anni, non stava bene da qualche mese. L’abbiamo fatto addormentare dolcemente l’abbiamo sepolto nel nostro giardino”. Mentre lo raccontava non ha potuto nascondere la sua commozione.