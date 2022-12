Giaele De Donà, il fratello è già più famoso di lei: l’avete già visto in tv ultimamente

Giaele De Donà è un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e ha fatto parlare fino a oggi per via del suo concetto di amore libero. Nella puntata di ieri, lunedì 26 dicembre, ha avuto modo di incontrare il fratello Matthias. In realtà non tutti sanno che è un volto emergente del piccolo schermo. Ecco il programma televisivo che lo ha reso celebre.

Giaele è entrata la prima settimana nella casa del reality e ha fatto parlare per via del suo matrimonio con un uomo più grande di lei che vive oltre oceano. Ha sempre detto che si vedono solo sei mesi all’anno mentre gli altri giorni sono vissuti da single. Come se non bastasse la sua amicizia con Antonino Spinalbese non è decollata per volontà di lui.

Con l’ingresso di Oriana Marzoli le cose sono cambiate e non sono mancate le discussioni. Tuttavia adesso sembra che tra di loro sia tornato il sereno. Fino ad oggi ha ricevuto lettere dal marito, il quale l’ha sempre invitata a moderarsi. Ieri sera, invece, ha avuto la possibilità di rivedere il fratello Matthias. Durante la piacevole conversazione il ragazzo ha riferito che ha terminato da poco un’esperienza televisiva. Ma a cosa si stava riferendo? Ecco la risposta.

Ecco dove abbiamo visto Matthias

I telespettatori non sanno che Matthias è stato uno dei protagonisti di Summer Job, un nuovo reality che va in onda su Netflix. La sua presentazione ha colpito il pubblico: “Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e vengo dal Veneto. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti. Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto”.

Le dinamiche sentimentali nel reality

Nel reality si è avvicinato alla compagna di avventura Sofia, ma subito dopo ha deciso di mettere la parola fine perché lei era più avanti rispetto a lui. In un secondo momento ha fatto coming out dichiarandosi al compagno di stanza Pit. Quest’ultimo però non può corrisponderlo perché si è dichiarato etero. Tuttavia ha apprezzato le parole utilizzate per aprire il suo cuore a 360 gradi.

“Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure“. Il suo modo di fare è stato apprezzato dai telespettatori di Netflix e lo stesso vale per quelli di canale 5. Ieri infatti ha conquistato tutti con il sorriso.