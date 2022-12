Gf Vip, Oriana l’ha fatto di nascosto (scioccando tutto il pubblico): Daniele vuota finalmente il sacco

Grande Fratello Vip, la settima edizione che è ancora attualmente in corso e che proseguirà fino a primavera inoltrata, sta mostrandoci la nascita di svariate coppie. Ma ora c’è una rivelazione, alquanto succulenta, da parte dell’affascinante Daniele Dal Moro, che riguarda Oriana e che ha lasciato basiti i telespettatori…

La donna, che è davvero molto bella e sensuale, non ha detto direttamente la cosa ma l’avrebbe confessata di nascosto. E ciò la rende ancora ben più interessante…

L’ex tronista veneto come un fiume in piena per la gioia delle sue fan. Dopo essersi dimostrato ampiamente dimostrato disgustato per alcune battute, decisamente forti, pronunciate da Wilma Goich e aver detto, svariate settimane fa, a Elenoire Ferruzzi, oggi fuori dal reality, che non ne voleva affatto sapere di lei, ecco che spiffera tutto sulla splendida venezuelana…

Tra l’altro il ragazzo è anche apparso molto complice con Nikita, tra le preferite dal grande pubblico, con le quali ha un rapporto speciale e decisamente affettuoso che – però- pare non vada oltre l’amicizia, seppur profonda, leale e sincera. Lo ha sottolineato anche la new entry Nicole Murgia mentre si è trovata a chiacchierare amabilmente con lui all’interno della Casa.

Ed è a lei che il giovane ha confessato del fatto di essersi riavvicinato, dopo più di un mese che non si parlavano e che lui aveva pure iniziato a nominarla, a Oriana. E ora che lei ha chiuso la sua liason con Antonino Spinalbese, ecco che lui ha deciso di svuotare il sacco su di lei…

La confessione di Daniele su Oriana, ha svuotato il sacco!

In poche parole Daniele ha confessato, senza tanti giri di parole, il fatto che la donna gli abbia detto di essere interessata a lui, come- del resto- lui lo è di lei. Ma notando che la modella non facesse la carina solo con lui ma anche con un altro, e qui il riferimento è più che lampante all’ ex della meravigliosa Belen Rodriguez, lui si sia irritato a tal punto da decidere poi di farsi da parte.

Ma ora i due, consci, come ha sottolineato la Murgia che ha sempre seguito con grande interesse le varie faccende all’ interno del reality, del fatto che siano ancora parecchio presi l’uno dall’altra, hanno deciso di riprovarci. Non per nulla di recente sono stati notati dalle telecamere del GF in alcuni momenti molto dolci mentre si facevano le coccole sotto le coperte e si scambiavano effusioni.

Insomma, a quanto pare il sereno è tornato e per lei l’hair stylist ligure pare solo un pallido ricordo. Che sia davvero la volta buona con il bel ex tronista? I telespettatori se lo augurano dal profondo del cuore!