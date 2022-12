Diletta Leotta, lieto annuncio in famiglia: finalmente è uscita allo scoperta

Tutti sono concordi nel dire che Diletta Leotta sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Il suo successo dipende anche dal suo indiscusso talento davanti alle telecamere del programma Dazn che conduce dal 2018. In questi giorni ha comunicato ai fan una splendida notizia. Ormai è uscita allo scoperto.

Nata il 16 agosto 1991 in Sicilia, Diletta Leotta presenta la Serie A per Dazn. Diplomato al liceo scientifico, si è poi laureata in Giurisprudenza a Roma. Nel frattempo ha partecipato a vari concorsi di bellezza e non è passata inosservata. Nel 2011 ha condotto il Compleanno di La5 per la Mediaset e successivamente è passata a lavorare per Sky Sport. Sì è anche occupata della 79° edizione di Miss Italia su La7 che ha condotto nel 2018 con Francesco Facchinetti. Nello stesso anno ha affiancato Amadeus in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Infine nel 2021 ha condotto una puntata di Striscia la notizia con Alessandro Siani.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della conduttrice ha sempre scatenato il gossip. Ha avuto un flirt con Daniele Scardina, un pugile che abbiamo visto nello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci. In seguito ha ufficializzato la sua storia d’amore con Can Yaman, l’attore turco del momento. Parlavano addirittura di matrimonio, in quanto lei è volata in Turchia per conoscere i genitori di lui. Poi è stata vista in compagnia di Ryan Friedkin, ma ora pare che faccia sul serio con il portiere del Newcastle Utd Loris Karius.

Il calciatore è volato in Sicilia

Secondo fonti attendibili sembra che i due abbiano trascorso insieme le feste natalizie. L’affascinante calciatore si sarebbe regalo in Sicilia e così ha avuto modo di conoscere la famiglia di lei. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram dei selfie in coppia in compagnia del cagnolino Lillo.

La relazione procede alla luce del sole

I selfie sono la chiara dimostrazione che la loro storia procede a gonfie vele. Diletta Leotta ha voluto fare le presentazioni ufficiali, cosa che aveva fatto con i precedenti fidanzati. Tuttavia si deduce che stavolta sia quella buona, anche perché si organizzano in tutti i modi per stare insieme.

Hanno festeggiato prima nel capoluogo milanese, il giusto punto di incontro, e poi hanno approfittato delle feste per rivedersi. Tutto ha avuto inizio quando si sono conosciuti a una cena di amici a Londra. Da allora Loris cerca di ritagliarsi degli spazi per venire in Italia. I fan sono contenti per lei perché sembra che abbia trovato il vero amore.