Giulia Stabile non reagirà affatto bene: Sangiovanni l’ha beccata proprio così

Giulia Stabile ha vinto una precedente edizione the talent show amici di Maria De Filippi. La ballerina ancora oggi riscuotere un grande successo, anche perché da anni fa parte del corpo ballerini professionisti. In queste ore il fidanzato Sangiovanni ha compiuto un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco come potrebbe reagire la dolce metà.

Giulia e Sangiovanni hanno ottenuto un banco nella scuola rispettivamente per la danza e il ballo nell’edizione Amici 20. Lei è sempre stata amata dai telespettatori perché con la sua risata regalava dei momenti piacevoli all’interno della casetta. Pian piano l’affetto per Sangiovanni si è trasformato in un qualcosa di più forte, dunque sono andati avanti nel percorso di formazione mano nella mano. Sono addirittura arrivati in finale insieme, ma Giulia ha portato a casa la coppa della vittoria.

Il loro amore ha fatto sognare tutti a occhi aperti perché puro. Molti ricordano quando lei gli ha organizzato la festa di compleanno nella casetta. Un gesto molto apprezzato dal festeggiato, con il quale tuttora la storia procede a gonfie vele. Eppure nelle ultime ore Sangiovanni ha fatto una cosa che potrebbe mandare su tutte le furie Giulia.

La decisione della coppia

Dopo l’esperienza di Amici i due fidanzatini non sono comparsi spesso sui social e di conseguenza i fan si sono preoccupati. In realtà la risposta non è tardata ad arrivare: “Stiamo cercando di allontanare il nostro rapporto dai social per poterlo rendere più sano. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata“, ecco cosa aveva detto la ballerina durante un’intervista rilasciata a Whoopsee.

La foto scattata a insaputa di Giulia

Anche lui si è espresso in diverse occasioni sui social per fare delle precisazioni: “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti“.

Anche lui tende a tutelare la privacy, anche se qualche volta fa uno strappo alla regola. Di recente, per esempio, ha condiviso una Instagram story in cui si vede Giulia mentre dorme. Al centro in alto ha inserito un cuore in bella vista, chiaro segno che è stato mosso da nobili intenzioni. I follower hanno apprezzato questo gesto a dir poco romantico, ma come la penserà la diretta interessata? Molti sono convinti che reagirà con il sorriso, come del resto fa nella vita di tutti i giorni.