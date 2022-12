Iva Zanicchi senza pudore su Milly: “Il pubblico non sa quello che fa dietro le quinte”

Iva Zanicchi è stata uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ha fatto discutere per alcuni battibecchi avuti con Selvaggia Lucarelli, alla quale poi ha chiesto scusa con grande umiltà. In queste ore è di nuovo al centro dell’attenzione per alcune affermazioni fatte proprio sulla conduttrice.

Da anni Milly Carlucci intrattiene il sabato sera in prima serata gli italiani con il programma dedito al ballo. Tanti sono stati i vip che si sono messi in gioco in pista potendo contare sulla professionalità di maestri d’eccezione. Tra questi si possono menzionare Natalia Titova, la quale ha trovato l’amore con Massimiliano Rosolino in una vecchia edizione, e Raimondo Todaro, attuale maestro di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Anche quest’edizione è stata fenomenale e il merito è senza dubbio dei partecipanti che si sono messi alla prova a suon di musica. Iva Zanicchi non è passata inosservata non solo per le sue belle performance, ma anche per le discussioni con la Lucarelli. Sul web qualcuno si è schierato con lei mentre altri con il giudice. Fatto sta che si è spesso parlato di lei. Anche nelle ultime ore la cantante ha i riflettori puntati addosso perché ha deciso di rivelare un retroscena inaspettato sulla Carlucci.

“Una coppa la potevano dare anche a me”

Ospite a Storie Italiane, Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista alla conduttrice Eleonora Daniele nella puntata di lunedì 26 dicembre 2022. Tra i vari argomenti, quello inerente alla Lucarelli è stato affrontato. Sì è espressa anche sulla posizione che ha ottenuto nella finale: “Il mio è un quarto posto un po’ strano, meritavo il terzo! No, in realtà credo che meritassi l’ultimo posto…Certo che una coppa la potevano dare anche a me…La coppa della nonna!”. Con questa risposta ha confermato per l’ennesima volta di essere una persona autoironica.

“Non mi avrebbe mai mandata in onda così”

Poi ha fatto una piccola confessione su ciò che accadeva dietro le quinte con la conduttrice: “Il pubblico non sa quello che fa Milly Carlucci…Ti cura persino il capello! Questa mattina non mi avrebbe mai mandata in onda così”. Le sue parole, quindi, mettono in risalto un lato della donna che non mostra davanti alle telecamere.

A prescindere da tutto una cosa è certa: con Samuele Peron ha regalato tante risate. Nella sala prove si sono divertiti e le telecamere hanno ripreso i momenti più simpatici che sono stati poi mostrati al pubblico. E’ impossibile non amarla. Del resto ha una voglia di vivere tale da fare invidia ai più giovani.