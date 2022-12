Alberto Angela asfalta Ficarra e Picone: non era mai successa una roba del genere in tv

Alberto Angela è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è della sua vasta cultura associata a un inestimabile fascino. Dall’altro lato, invece, ci sono Ficarra e Picone, due attori che hanno ottenuto un successo strepitoso nel corso degli ultimi anni. Domenica 25 dicembre 2022 hanno fatto compagnia agli italiani, ma stavolta sulla risata ha avuto la meglio la sete di conoscenza. Andiamo a leggere i dati dello share e degli ascolti.

Alberto Angela, divulgatore scientifico d’eccellenza, per anni si è dedicato all’attività di scavo recandosi in Tanzania, Etiopia e Mongolia. Ha iniziato la sua carriera televisiva realizzando dei documentari per la Rai. Nel 1993 con il padre realizzato Il pianeta dei dinosauri dove avuto modo di mostrare i suoi interventi in attività paleontologiche. È stato anche uno degli autori di Superquark, Viaggio nel cosmo e Ulisse – Il piacere della scoperta che vai in onda dal 2000 su Rai 3.

Dall’altro lato abbiamo Salvo Ficarra e Valentino Picone. Nascono come duo comico e hanno modo di farsi conoscere sul palco di Zelig nel 2001. A seguire nel 2002 hanno realizzato il primo film intitolato Nati stanchi. Nel 2017 è stato proposto nella sale cinematografiche L’ora legale che ha superato in termini di ascolto i film precedenti. Poi Antonio Ricci li ha spesso contattati per condurre Striscia la notizia. La Mediaset ha voluto puntare su uno dei loro capolavori cinematografici per tenere testa alle proposte della Rai. Eppure tanto sforzo pare che non sia servito se si leggono determinate cifre.

La cultura asfalta la risata

Lo speciale Stanotte a Milano è andato in onda su Rai 1 ed è stato visto da ben 3.420.000 spettatori con il 23.8% di share. Questi dati sono la chiara testimonianza del fatto che sia stato il programma dagli italiani. Il 7 e l’8, film che ha avuto come protagonisti i due comici, è stato gradito da circa 5 2.123.000 spettatori con uno share che si è aggirato intorno al 13.3%. Una vittoria schiacciante, dunque, della Rai sulla Mediaset.

Nel cuore della città

Nella puntata di Natale il conduttore ha percorso delle tappe del capoluogo lombardo partendo da Piazza Duomo fino ad arrivare ai Navigli. Ovviamente non si poteva dimenticare della piazza Sant’Ambrogio. Sono stati coinvolti degli ospiti come Adriano Celentano per la via Gluck e Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno reso la città capitale della moda italiana.

Per quanto riguarda Rai 3 ha mandato in onda Non c’è più religione ed è stato visto da 761.000 spettatori con 4,7% di share. Nonostante tutto gli alti vertici hanno potuto festeggiare anche per il risultato ottenuto grazie al programma televisivo condotto da Alberto Angela.