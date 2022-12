Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, spunta la rarissimo foto: a dicembre in mezzo al mare

Silvia Toffanin e il suo Pier Silvio sono una delle coppie più belle, unite e innamorate del vasto mondo dello Spettacolo nostrano. Chiacchieratissimi e sempre sulla cresta dell’onda, sono – in realtà- due persone molto riservate che vorrebbero che il loro privato rimasse tale il più possibile.

Ergo è davvero difficile che posino per foto insieme o vederli paparazzati insieme, ma ora eccoli immortalati in tenuta squisitamente sportiva mentre, lontanissimi dalla riva e dai figli, facevano surf!

Non è facile scovare insieme i due che sono sempre molto attenti a scovare fotografi e paparazzi che sono sempre prontissimi a riprendere i vip che sono- in poche parole- le loro più succulente prede. E se stiamo parlando di una delle conduttrici più amate del Piccolo Schermo e dell’ affascinante AD delle Reti Mediaset, la faccenda può farsi ancora più gustosa!

Che stiano ancora insieme e che siano innamorati pazzi non è un mistero per nessuno e loro non lo negano ma non amano comunque rilasciare interviste e parlare dei sentimenti che- lo ribadiamo- tra di loro sono decisamente forti. Sono genitori felici e appagati dei piccoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che cercano di tenere il più lontano possibile dal clamore mediatico.

Ed è anche per questo motivo che Silvia e Pier hanno deciso di prendere casa nella magnifica Portofino, dove sono stati avvistati durante alcune passeggiate in centro, mano nella mano, come due splendidi fidanzatini, vestiti in maniera casual. Lui poi è talora notato mentre sia accinge a fare attività sportiva all’aria aperta, un autentico toccasana sia per il fisico che per lo spirito. Lui del resto, come ha anche svelato nel corso di una passata intervista, non può proprio fare a meno di darsi allo Sport almeno tre volte alla settimana.

Beccati così in mezzo al mare a dicembre…

E stavolta sono stati paparazzati entrambi, mentre letteralmente in mezzo al mare, facevano del surf con la pagaia, dunque mentre si davano al Sup, una pratica sportiva molto cara all’ uomo e che – a quanto pare- appassiona moltissimo anche la sua splendida consorte che, incurante del freddo, ha deciso di indossare un paio di calzoncini corti.

Gambe magre e affusolate in primissimo piano, capelli sciolti, mossi dal vento, e occhiali da sole dalle montatura e dalle lenti scure. Zero trucco e voglia di fare a mille. Pier è apparso più rilassato e persino sorridente, forse perché più avvezzo di lei a salire su una tavola.

Sta di fatto che queste foto, pubblicate dal settimanale familiare Oggi, siano tra le poche, per non dire pochissime, visto che sostanzialmente si possono contare sulla punta delle dita, quelle che rappresentano la coppia nella sua quotidianità. E i fan sorridono e sognano ad occhi aperti…