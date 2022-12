Antonino Spinalbese lascia un bigliettino misterioso nella valigia di Luca: trapela il contenuto

Grande Fratello Vip, nel corso della settima edizione, che si concluderà a primavera inoltrata, al di là delle polemiche e delle accese discussioni, c’è spazio anche per il crearsi di bei legami d’amore ma anche di amicizia. E ora spunta fuori il contenuto di che l’affascinante Antonino ha scritto in un semplice bigliettino di carta nascosto nella valigia di Luca Salatino.

Come ormai ben sappiamo l’ex tronista, con un passato anche da corteggiatore non scelto, che di mestiere svolge quello di chef, pure molto quotato, ha deciso di lasciare di sua spontanea volontà il gioco, perché tale in fin dei conti si dovrebbe vedere il programma, per tornare ad abbracciare la sua splendida fidanzata.

Stiamo chiaramente parlando della sua corteggiatrice Soraia Ceruti, dunque della bellissima ragazza che ha conosciuto alla Corte della mitica Maria De Filippi, e che opera con successo nell’ambito del vasto settore immobiliare. La ragazza, che è anche molto attiva sui Social, in particolare su Instagram, ha sempre sostenuto il suo amatissimo fidanzato nel corso della sua esperienza all’interno del padre di tutti i reality.

Tra l’altro la ragazza, diverso tempo fa, aveva anche deciso di far visita all’ interno del programma, arrivando nel giardino della Casa e avvicinandosi al vetro dove, dietro di esso, trovava spazio la sua dolce metà. Si erano parlati a lungo e lui si era commosso. Era rientrato poi rincuorato ma non ha comunque smesso di sentire forte la mancanza della sua donna.

Ha anche pianto per lei, mettendo così in chiara luce la sua ingente sensibilità, e alla fine ha deciso di uscire dal GF perché non ce la faceva davvero più a stare senza di lei. E la sua decisione non ha stupito i più, così come Alfonso Signorini, il conduttore anche a questo giro del programma, che lo accolto con tante feste in studio.

Il messaggio di Antonino che ha commosso Luca

Lì lo ha raggiunto poi la sua Soraia, elegantissima come non mai, che lo ha riempito di baci. E ora che è tornato alla sua quotidianità e attivo pure sui Social ha voluto mostrare su una Storia, prontamente caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, una foto che mostra il bigliettino che gli ha scritto appositamente Antonino Spinalbese.

I due, che hanno davvero molto legato e che sono diventati grandi amici, hanno promesso di non perdersi di vista. E l’ex di Belen, poco prima che l’amico uscisse dal reality, gli ha nascosto un biglietto in valigia. ” Spero di condividere una parte della mia vita con te”, una frase semplice ma nel contempo profonda che ha commosso Luca che ha tosto aggiunto un sentito ” ti voglio bene”.

E ciò ha molto emozionato non solo le sue fan, che sono sempre più numerose, ma anche i telespettatori del padre di tutti i reality, che sono stati felici di appurare di che bel sentimento di amicizia sia nato nelle mura della Casa Più Spiata D’Italia. E Alfonso finalmente esulta, dopo le tante gatte da pelare che ha avuto nel corso di questa chiacchieratissima edizione!