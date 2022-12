Orietta Berti distrugge con tre parole Antonella Fiordelisi: “Lei è solo una…”

Grande Fratello Vip, l’edizione attualmente in corso, la settima per l’esattezza, del padre di tutti i reality, sta facendo parlare moltissimo di se per moltissimi accadimenti e svariati aspetti. E pure molti concorrenti sono sovente nel mirino sia dei telespettatori, che sono parecchio numerosi, così come degli opinionisti. E ora in particolare è sotto accusa la bella Antonella.

L’ex schermitrice e oggi modella e influencer non è di certo una donna che passa inosservata. E non lo è non solo per la sua lampante avvenenza e ragguardevole fisicità ma anche per i suoi modi di fare e per il fatto che non possieda indubbiamente i classici peli sulla lingua. E ora Orietta Berti ha detto la sua su di lei…

Non si può piacere a tutti e questo è un dato di fatto che ognuno di noi dovrebbe sempre e comunque tenere bene in mente. I vip poi dovrebbero ripeterselo come una sorta di mantra al fine di cercare di rimanere con i piedi ben piantati a terra e accettare anche le critiche che sono ben diverse dagli insulti o dalla cattiveria gratuita.

Se poi si decide di mettersi in discussione partecipando a un reality come il Grande Fratello dove si sta rinchiusi in una Casa con molte persone e si è costantemente ripresi dalle telecamere, bisogna pure mettere in conto che possano emergere anche nostri tratti caratteriali che non convincano i più, anche perché possono assumere toni più alti, in certi casi persino esasperanti, rispetto a quelli che assumeremmo nella vita tradizionale.

In poche parole la reclusione può portare a mettere in luce nostri modi di fare che nella nostra quotidianità non accentueremmo così. E poi c’è chi- forse- li esaspera apposta per farsi notare maggiormente dal grande pubblico, della serie “basta che se ne parli”. E per le opinioniste di questa edizione pare che sia questo il caso di Antonella Fiordelisi.

Per la Berti lei è bella solo fuori…

In particolare a essere particolarmente dura con lei, dalle pagine del noto settimanale Chi, che ogni settimana ci regala sempre grandissime esclusive, è stata la splendida Orietta Berti che sotto sotto non ha mai nascosto la sua grande antipatia nei confronti della ragazza che ora come ora ha intrapreso una relazione con Edoardo.

“Le hanno detto di non essere arrogante, che non è bella solo lei e che c’è anche la bellezza interiore, ma lei è solo esteriore“, queste le dichiarazioni, decisamente belle toste, dell’artista che non si vergogna mai e poi mai di dire quello che pensa in nome della sua ragguardevole schiettezza.

E Antonella come reagirà a questa dichiarazione? Signorini la metterà forse a corrente? Quel che è certo è che quando uscirà dal reality lo scontro con l’artista sarà praticamente inevitabile…