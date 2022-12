Flavio Briatore, il figlio è sempre identico a lui: Nathan cambia ancora una volta look

Nathan Falco, nato dalla passata relazione tra la splendida showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci e il manager Flavio Briatore, ha cambiato look. E ora il ragazzino, che cresce felice sereno, nonostante mamma e papà non siano più una coppia da un pezzo, assomiglia sempre di più al suo tanto celebre babbo.

Un babbo che è letteralmente pazzo di lui, tant’è che in tempi assai recenti gli ha pure dedicato un nuovo tatuaggio che ci ha pure mostrato, tutto orgoglioso, sui Social. E la madre che fa? Condivide su Instagram le foto in compagnia della sua creatura della quale è tanto orgogliosa.

Non è facile essere il figlio di due personaggi molto conosciuti e chiacchierati dello Star System italiano e non solo. E non lo è poi se un tempo si sono tanto amati e si sono sposati. Fortunatamente i due genitori sono due persone intelligenti e mature che hanno sempre messo al primo posto la sua serenità.

Ed è anche per questo motivo che ancora oggi si frequentano, anche con una certa assiduità, e trascorrono le vacanze insieme, non solo quelle prettamente estive ma anche natalizie. Eh sì, avete capito bene, hanno vissuto insieme anche il Natale e le foto di famigliola felice, pubblicate suo Social, sono diventate in men che non si dica virali.

Tutto questo ha reso molto felici i fan della ex coppia che ora si sono messi il cuore in pace: nessun ritorno di fiamma tra di loro. Semplicemente si vogliono un gran bene e si stimano. Inoltre, come già ampiamente detto, hanno un figlio in comune, che li legherà per sempre anche se hanno preso strade diverse dal punto di vista sentimentale.

Nathan sempre più simile al padre

Lui, dal canto suo, pur vivendo con la sua bellissima mamma, che oggi è lanciatissima non solo come conduttrice ma anche come attrice, è legatissimo anche a entrambi e Flavio, nonostante sia decisamente un uomo molto impegnato su svariati fronti, ristorazione inclusa, trova sempre del tempo da trascorrere con lui.

Ciò chiaramente rasserena moltissimo Ely perché da donna accorta e mamma affettuosa sa quanto sia importante per un figlio, soprattutto se maschio, avere una certa confidenza con il proprio padre, con il quale condividere interessi e passioni. I due poi, soprattutto nei periodo estivi, amano vestirsi simili per camminare sulla battigia.

E ora il ragazzino tende ad assomigliare sempre di più dal punto di vista fisico ed esteriore al suo papà che ovviamente non può che dirsi felice anche di ciò, come si può notare anche dai luminosi sorrisi con cui appare in foto insieme a lui. E il capello più corto di Nathan, mette ancora più in luce i lineamenti del viso identici a quelli di Flavio.