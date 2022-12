Piccolo G, finalmente l’ha ammesso a tutti: “Ecco perchè mi chiamano così”

Amici è il programma che permette a tanti giovani di rendere la propria passione un vero talento. Tanti sono coloro che si mettono alla prova sapendo di poter contare su maestri d’eccezione. Tra questi c’è senza dubbio il cantante Piccolo G, il quale da poco ha ammesso perché ha scelto di farsi chiamare così.

Maria De Filippi è presente tutti i giorni nel piccolo schermo. A breve partirà la nuova edizione di C’è posta per te e, una volta giunta al termine, avrà inizio la fase del serale di Amici. Più i giorni passano e più la tensione aumenta nei ragazzi che condividono la casetta nella quotidianità. Di recente i telespettatori hanno assistito a un confronto tra Piccolo G e il suo Rudy Zerbi, il quale lo ha subito convocato per parlare in merito a una questione che lo riguarda. In quel frangente è venuto a galla un dettaglio sul cantante.

“Io non ci sto!”

Rudy Zerbi ha mostrato un video al ragazzo per fargli notare una cosa che non riesce a tollerare. In pratica lui ha criticato tutti coloro che lo stanno aiutando in questo percorso di formazione. Le sue parole hanno lasciato di stucco il maestro di canto il quale ha esordito in questo modo: “Se io fossi in un posto dove non mi fido di quel contesto, io non ci sto!”. Vedendo la rabbia e la delusione negli occhi del proprio coach, Piccolo ha iniziato a fare un passo indietro. Rudy non ha accettato le scuse perché il video è stato realizzato qualche ora prima. Per questo motivo gli ha dato del falso.

Il motivo che si cela dietro il nome

La situazione stava degenerando fino a quando Maria De Filippi ha deciso di intervenire tramite collegamento per avere un confronto con il ragazzo visibilmente in difficoltà. Nel mentre della conversazione gli ha chiesto perché avesse scelto come nome Piccolo. La risposta è stata immediata: “Per un evidenza estetica. Perché voglio fortemente che a un certo punto questo piccolo sparisca e diventi Giovanni”.

In realtà il nome del ragazzo è Giovanni Rinaldi, nato nel 2000 in provincia di Macerata. All’età di 12 anni ha suonato la chitarra e tra i suoi brani possiamo menzionare Nike e tuta. A seguire ha pubblicato i singoli Ho fame e Non lo sai. L’ultimo che ha pubblicato è Difendo chi sono. Grazie a quest’esperienza ha trovato l’amore con Federica Andreani, anche lei un allieva della scuola. Come andrà a finire con Rudy? Per scoprirlo non ci resta che attendere.