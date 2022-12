Goffredo Cerza, cos’ha regalato ad Aurora: lei l’ha indossato e ha spiazzato tutti

Aurora, la splendida figlia primogenita del mitico Eros Ramazzotti e della bellissima Michelle Hunziker, a febbraio metterà alla luce il suo primo figlio. Sarà un maschietto. Al settimo cielo i futuri nonni come il papà del piccolo, ovvero l’affascinante Goffredo Cerza che ha fatto un regalo da Mille e Una Notte alla sua storica compagna.

La ragazza, pazza di gioia, ha poi tosto mostrato sui Social, ai suoi numerosissimi fan, il dono, decisamente speciale e prezioso, che li ha mandati in men che non si dica in orbita e che li ha fatti sognare ad occhi aperti. Fuori d’arancio in vista per i due?

Aury, come ama farsi chiamare in segno di lampante affetto da familiari, amici e fan, sta vivendo un momento davvero magico. La dolce attesa, sebbene sia giovanissima, l’ha mandata in orbita anche perché il papà della sua creatura è il ragazzo che ama da tempo e con il quale ha una storia importante.

Lui- dal canto suo- non vede l’ora di tenere tra le braccia il suo primo erede, così come i suoi genitori, dai quali la coppia ha trascorso il Santo Natale, e i suoi tanto celebri suoceri, ovvero Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che secondo Alfonso Signorini saranno indubbiamente dei nonni molto rock.

Il cantante, amatissimo in tutto il mondo ancora oggi, ne ha parlato a lungo durante la sua recentissima ospitata a Domenica In, sostenendo di essere molto orgogliosa della figlia che è una donna con la testa sulle spalle e molto matura per la sua età. La showgirl svizzera -invece- si è data da fare con lo shopping per il nascituro. Un nascituro che vedrà i suoi genitori ben presto sposati?

Aria di fiori d’arancio per la coppia?

La sensazione, decisamente molto forte, che sta affollando il Web nelle ultime ore, ha preso il via da quando Aurora ha postato alcune foto dove si nota il regalo di Natale della sua dolce metà, ovvero uno strepitoso anello che lei porta felice al dito. Le ha forse chiesto di diventare sua moglie?

Del resto i due, sebbene siano assai giovani, si conoscono da anni, stanno insieme da tempo e ora stanno per diventare genitori, dunque per costruire concretamente una famiglia, ergo che cosa ci sarebbe di tanto strano se lui abbia preso la decisione di chiederle la mano? E quale migliore occasione del periodo natalizio?

Lei non ha ancora toccato l’argomento e ora i suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, iniziano a sognarla con indosso un meraviglioso abito bianco, dopo averla vista con in braccio il suo bel bambino.