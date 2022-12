Guillermo Mariotto spiffera il retroscena inedito sulla Lucarelli: “Abbiamo una chat e lei…”

Si è da poco conclusa anche per quest’anno la seguitissima stagione di Ballando Con Le Stelle, il programma danzereccio di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. E dopo la polemica nata per via della vittoria di Luisella Costamagna, ecco che spunta un nuovo retroscena che riguarda Selvaggia Lucarelli.

Dopo che lei ha confessato di non essere certa di partecipare come giudice anche il prossimo anno alla nota trasmissione, sebbene sia stata già confermata dalla produzione, e abbia messo in piazza tutta l’amarezza per alcuni fatti accaduto a questo giro, il collega Mariotto ha deciso di ” aprire il rubinetto” su di lei, parlando di una chat che hanno in comune…

Come un fiume in piena lo storico giudice del programma della Carlucci parla al Corriere della Sera. ” Il caso Lucarelli” tiene banco più che mai nelle ultime ore e non solo perché lei è attivissima sul Web ma anche perché le sue affermazioni hanno spezzato il cuore in mille pezzi dei suoi estimatori che la apprezzano per la sua schiettezza e per la sua penna a tratti irriverente.

Fatto sta che la giornalista quest’anno ne ha viste davvero tante, o meglio troppe, di situazioni che l’hanno preoccupata e amareggiata, a partire dal comportamento, per lei assolutamente inaccettabile, che gli altri suoi colleghi giurati, hanno tenuto nei confronti del suo compagno Lorenzo Biagiarelli che è stato ben presto eliminato e che non ha raggiunto la tanto agognata finale.

Poi non ha gradito il fatto che un personaggio come Iva Zanicchi sia rimasta in gara fino alla finale non per le sue doti di ballerina ma per la sua simpatia e- ancora di più- per via dei momenti dedicati all’ironia e al racconto di barzellette, a volte fin troppo audaci e spinte, che non le sono affatto piaciute.

La rivelazione di Mariotto su di lei che spiazza

E come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, ecco la vittoria consegnata alla giornalista del Tg1 Luisella Costamagna che, dopo esseri infortunata, nel corso delle prime puntate, è uscita di scena, salvo riapparire per la semifinale, dove ha vinto il ballottaggio. Si è allenata duramente e ha dimostrato di essere brava e così ha vinto ma Selvaggia trova inaccettabile tutto questo quando ci sono stati concorrenti che, nonostante gli infortuni anche belli tosti non sono usciti dalla trasmissione. Uno su tutti? Gabriel Garko, vincitore morale a sto giro.

E così lei ha sostenuto, senza tanti giri di parole, di essere talmente delusa e amareggiata, da non sapere ora come ora se ci sarà o no il prossimo anno a Ballando. Ma Mariotto ora spiffera tutto raccontando che all’interno di una chat, dedicata espressamente ai giudici, lei appare molto diversa da come la vediamo in TV, agguerrita come non mai.

“Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”, ha raccontato l’uomo al Corriere. Lo stilista ha poi sostenuto che se Selvaggia se la prende spesso così tanto è per via del suo segno zodiacale, il Leone.